Экспорт соевого масла из Приамурья в Китай за год вырос в четыре раза

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«Набирает обороты экспорт соевого масла. За девять месяцев 2016 года его было экспортировано 4,5 тысячи тонн, за аналогичный период 2017 года – 17 тысяч тонн», – сказал Таран, отметив, что в КНР отгружают как рафинированное, так и сырое соевое масло.

В 2017 году в Амурской области зафиксирован рекордный урожай сои – намолот составил 1,3 миллиона тонн. «Это очередной рекорд. Самый высокий показатель по валовому сбору – 1 миллион тонн в первоначально оприходованном весе – был в 2015 году», – отметил министр.

Соя – основной экспортный потенциал Амурской области. По данным регионального Минсельхоза, в 2016 году на экспорт отгружено 231,3 тысячи тонн соевых бобов, что на 21,8 тысячу тонн больше, чем в 2015 году. Крупнейшим внешнеторговым партнером региона в части сельхозсырья является Китай.