Экспорт соевого масла из Приамурья в Китай за год вырос в четыре раза
Экспорт соевого масла из Амурской области в Китай за год увеличился с 4,5 тысячи тонн до 17 тысяч тонн – почти в четыре раза, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства Андрея Тарана.
«Набирает обороты экспорт соевого масла. За девять месяцев 2016 года его было экспортировано 4,5 тысячи тонн, за аналогичный период 2017 года – 17 тысяч тонн», – сказал Таран, отметив, что в КНР отгружают как рафинированное, так и сырое соевое масло.
В 2017 году в Амурской области зафиксирован рекордный урожай сои – намолот составил 1,3 миллиона тонн. «Это очередной рекорд. Самый высокий показатель по валовому сбору – 1 миллион тонн в первоначально оприходованном весе – был в 2015 году», – отметил министр.
Соя – основной экспортный потенциал Амурской области. По данным регионального Минсельхоза, в 2016 году на экспорт отгружено 231,3 тысячи тонн соевых бобов, что на 21,8 тысячу тонн больше, чем в 2015 году. Крупнейшим внешнеторговым партнером региона в части сельхозсырья является Китай.
Просмотров всего: 155
#Китай #производство #сельское хозяйство