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Экспорт соевого масла из Приамурья в Китай за год вырос в четыре раза

Экспорт соевого масла из Приамурья в Китай за год вырос в четыре раза
Фото: Medvoice.ru

Экспорт соевого масла из Амурской области в Китай за год увеличился с 4,5 тысячи тонн до 17 тысяч тонн – почти в четыре раза, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства Андрея Тарана.

«Набирает обороты экспорт соевого масла. За девять месяцев 2016 года его было экспортировано 4,5 тысячи тонн, за аналогичный период 2017 года – 17 тысяч тонн», – сказал Таран, отметив, что в КНР отгружают как рафинированное, так и сырое соевое масло.

В 2017 году в Амурской области зафиксирован рекордный урожай сои – намолот составил 1,3 миллиона тонн. «Это очередной рекорд. Самый высокий показатель по валовому сбору – 1 миллион тонн в первоначально оприходованном весе – был в 2015 году», – отметил министр.

Соя – основной экспортный потенциал Амурской области. По данным регионального Минсельхоза, в 2016 году на экспорт отгружено 231,3 тысячи тонн соевых бобов, что на 21,8 тысячу тонн больше, чем в 2015 году. Крупнейшим внешнеторговым партнером региона в части сельхозсырья является Китай.

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#Китай #производство #сельское хозяйство

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Молодцы Китайцы! Работаем для них. Землю родную жаль. Соя ее убивает и уже много убила. С каждым годом качество сои снижается, земля умирает. Киты у себя землю убили, теперь за нашу взялись.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Так поднимается область с колен, все сельские амурчане стали жить лучше городских амурчан?

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    2 часа назад

    Твою ж ...,он и тут недоволен:)

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    2 часа назад

    Дурилка картонная!У тя все,кто не воют-с администрации?

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    2 часа назад

    Умница,иди проспись

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    artur-cyrybko

    Молодцы Китайцы! Работаем для них. Землю родную жаль. Соя ее убивает и уже много убила. С каждым годом качество сои снижается, земля умирает. Киты у себя землю убили, теперь за нашу взялись.



    Нет! Не так! Соя способно даже обогащать землю, в отличии от других культур, за счёт симбиоза с клубеньковыми бактериями! Качество сои не снижается ежегодно, как правило растёт, правда с учётом погодных условия... А вот требования у приемщиков сои вырастают в геометрической прогрессии!

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