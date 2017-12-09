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Амурских полицейских лишили статуса участника боевых действий на Кавказе

Амурских полицейских лишили статуса участника боевых действий на Кавказе

Амурского полицейского, участвовавшего в 1997 году в бою на Северном Кавказе, лишили статуса участника боевых действий, так как федеральный закон «отменил войну». Через 12 лет, после присвоения статуса, была проведена служебная проверка, которая вынесла решение: удостоверение выдали ошибочно. Об этом полицейский рассказал в программе «Простые вопросы».

Двадцать лет назад – в 1997 году – Евгений Быков в составе отряда милиции особого назначения был направлен в Северокавказский регион. Там он принимал участие в боестолкновении при нападении банды Хаттаба и Басаева на 136 танковый батальон в городе Буйнакск. За бой ему присвоили внеочередное звание.

«А 2004 году мне и моим боевым товарищам присвоили статус участников боевых действий. Решение принималось комиссионно, подтверждает командир отряда, другие руководители отряда милиции особого назначения, – рассказал Евгений Быков. – Статус позволяет получать выплаты от 1 800 рублей, сейчас – 2 800. При увольнении в запас к пенсии доплачивают еще 1,5 тысячи рублей. Также я 13 лет стоял в льготной очереди на получение квартиры».

Однако в 2016 году соратник Евгения выодил на пенсию и узнал, что они оба – больше не участнки боевых действий.

«В законе «О ветеранах» прописаны определенные сроки, кто может быть участником боевых действий – с декабря 1994 по декабрь 1996 года, – пояснил полицейский. – Согласно федеральному закону в 1997 году войны не было. Хотя, фактически с 1995 по 1998 годы боевые действия на границе были постоянно».

Он рассказал, что в 2016 году была проведена служебная проверка УМВД России по Амурской области. По ее результатам вынесено решение, что удостоверения обоим полицейским выданы ошибочно. Прекращены все выплаты, УМВД направило в Пенсионный фонд соответствующее уведомление.

«Хотя прекращение данных выплат может быть только по решению суда. Мы подали исковые заявления в городской суд города Благовещенска, – описал ход событий Евгений быков. – На суде проходили неоднократные слушания. Суд постоянно переносился, менялись судьи по разным причинам. Документы о наших командировках оказались уничтожены, а показания четырех свидетелей суд во внимание не принял. На последнем заседании суд решил: отказать нам в исковых требованиях, удовлетворить иск УМВД России – признать удостоверения недействительными».

Посмотреть или прочитать интервью полностью можно в разделе Амур.инфо «Простые вопросы».

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#военные #происшествия #суды

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    2 часа назад

    Как обычно, суд должен быть на стороне государства, а с ним судиться, это как против ветра са.ь. И всем известно, что суд выносит решение от имени РФ.

  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    у нас с той войны один герой остался-Кадыров, герой России

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    2 часа назад

    Несколько грубых ошибок правда в тексте

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Власть экономит везде, где можно.

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Сколько парней там погибло, а сейчас вроде как, выходит, что ничего и не было...

    Уроды одним словом... так вот государство заботиться о гражданах, которые проливали кровь.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    свинство!!

  • Karasik

    Karasik
    1 час назад

    Наблюдаю 51 минута назад

    Несколько грубых ошибок правда в тексте

    +++++ с похмелья простительно!

  • Немо

    Немо
    1 час назад

    Это не ашыпки, это уже отличительная особенность Амуринфо.

  • anschutka

    anschutka
    53 минуты назад

    Много сейчас говорится о патриотичесокм воспитании молодежи, даже уроки такие предлагали ввести. Вот весь патриотизм - войны не было, а выплаты аж в целых 2800 в месяц - лучше пусть в бюджете останутся

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    49 минут назад

    MaiklСколько парней там погибло, а сейчас вроде как, выходит, что ничего и не было...

    Уроды одним словом... так вот государство заботиться о гражданах, которые проливали кровь.


    Вывод: в будущем, нефиг за непонять кого и что кровь проливать.

  • Allgemeine

    Allgemeine
    41 минута назад

    MaiklСколько парней там погибло, а сейчас вроде как, выходит, что ничего и не было...

    Уроды одним словом... так вот государство заботиться о гражданах, которые проливали кровь.


    Беня Елкин уже позаботился тогда, сделав из Чечни натуральную и кровавую черную дыру, где кровь проливали все без исключения - как и рядовые чеченцы, так и призывники... А отношение и забота к гражданам... Очень хлестко тогда было показано Пашей "Мерседесом" Грачевым, когда в плен взяли российских танкистов: "Я не очень интересуюсь, что там происходит. Вооруженные силы России там не участвуют. Хотя я смотрю телевизор и слышал, там пленных вроде захватили. Если бы командовал я, то никогда бы не допустил, чтобы танки вошли в город. Это безграмотность дикая. Я бы одним парашютно-десантным полком решил бы там все в течение двух часов."...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    34 минуты назад

    В решении чиновников так и сквозит-Мы вас туда не поылали...

    Спрашивайте с тех кто посылал, но они уже не при делах.

    Так же как и афганцам говорили в своё время.

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