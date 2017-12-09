Амурских полицейских лишили статуса участника боевых действий на Кавказе

Амурского полицейского, участвовавшего в 1997 году в бою на Северном Кавказе, лишили статуса участника боевых действий, так как федеральный закон «отменил войну». Через 12 лет, после присвоения статуса, была проведена служебная проверка, которая вынесла решение: удостоверение выдали ошибочно. Об этом полицейский рассказал в программе «Простые вопросы».

Двадцать лет назад – в 1997 году – Евгений Быков в составе отряда милиции особого назначения был направлен в Северокавказский регион. Там он принимал участие в боестолкновении при нападении банды Хаттаба и Басаева на 136 танковый батальон в городе Буйнакск. За бой ему присвоили внеочередное звание.

«А 2004 году мне и моим боевым товарищам присвоили статус участников боевых действий. Решение принималось комиссионно, подтверждает командир отряда, другие руководители отряда милиции особого назначения, – рассказал Евгений Быков. – Статус позволяет получать выплаты от 1 800 рублей, сейчас – 2 800. При увольнении в запас к пенсии доплачивают еще 1,5 тысячи рублей. Также я 13 лет стоял в льготной очереди на получение квартиры».

Однако в 2016 году соратник Евгения выодил на пенсию и узнал, что они оба – больше не участнки боевых действий.

«В законе «О ветеранах» прописаны определенные сроки, кто может быть участником боевых действий – с декабря 1994 по декабрь 1996 года, – пояснил полицейский. – Согласно федеральному закону в 1997 году войны не было. Хотя, фактически с 1995 по 1998 годы боевые действия на границе были постоянно».

Он рассказал, что в 2016 году была проведена служебная проверка УМВД России по Амурской области. По ее результатам вынесено решение, что удостоверения обоим полицейским выданы ошибочно. Прекращены все выплаты, УМВД направило в Пенсионный фонд соответствующее уведомление.

«Хотя прекращение данных выплат может быть только по решению суда. Мы подали исковые заявления в городской суд города Благовещенска, – описал ход событий Евгений быков. – На суде проходили неоднократные слушания. Суд постоянно переносился, менялись судьи по разным причинам. Документы о наших командировках оказались уничтожены, а показания четырех свидетелей суд во внимание не принял. На последнем заседании суд решил: отказать нам в исковых требованиях, удовлетворить иск УМВД России – признать удостоверения недействительными».

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