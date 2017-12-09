Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:48 16

Российские лыжники решили ехать на Олимпиаду-2018

Российские лыжники решили ехать на Олимпиаду-2018
Фото: rsport.ria.ru

Российские лыжники решили принять участие в Олимпийских играх 2018 года. Об этом заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, сообщает «Лента.ру». Спортсмены выступят на Играх в нейтральном статусе.

«Да, было голосование. Именно спортсмены сами провели внутреннее голосование и приняли решение, что наша команда по лыжным гонкам едет на Олимпийские игры», – заявила Вяльбе.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане за нарушения антидопинговых правил. Выступить в Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Олимпийский комитет России (ОКР) и его глава Александр Жуков были дисквалифицированы.

По результатам расследования о допинге в российском спорте МОК лишил медалей Сочи-2014 двоих лыжников: Алексея Легкова (золото) и Максима Вылегжанина (два серебра). Также были дисквалифицированы Евгений Белов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Алексей Петухов. Всего в ноябре сборная России лишилась 10 медалей и потеряла первое место в общекомандном зачете.

Олимпийские игры в корейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Просмотров всего: 493

#происшествия #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Йошка

    Йошка
    3 часа назад

    как то неожиданно

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Там и решать не чего, надо ехать. Я поражаюсь с нашего властного СМИ! На что дуемся? Власть нет пишет о доказательствах МОК! Они есть! Они на 100% подтверждают верность лишения наград и отстранения. Если бы это было не так, в судах Европы были пачки дел. ИХ НЕТ! Не тупите. У МОК официальная переписка есть спортсменов, тренеров, врачей с 2012 года. Наши даже не прятались! Вы многого не знаете просто. Тупо знаете то, что вам с ящика втулили. Дети.

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    artur-cyrybko

    Там и решать не чего, надо ехать. Я поражаюсь с нашего властного СМИ! На что дуемся? Власть нет пишет о доказательствах МОК! Они есть! Они на 100% подтверждают верность лишения наград и отстранения. Если бы это было не так, в судах Европы были пачки дел. ИХ НЕТ! Не тупите. У МОК официальная переписка есть спортсменов, тренеров, врачей с 2012 года. Наши даже не прятались! Вы многого не знаете просто. Тупо знаете то, что вам с ящика втулили. Дети.



    Хех! Ну просвети, дядя. Покажи нам перепиську. Доказательства? "Они есть". Где есть? Наши гогоришь, властные СМИ нам не говорят? Дык а чо неполживые молчат? Чо конкретно зарубежные типа Свобода нам ни чо не показывают? Ась? Вы бы уже сюда понатащили этого добра от неполживцев. Но не тащите. Хех! Есть. У меня личная ядерная боеголовка есть. Веришь? Или без показа не веришь? Вот у меня есть доказательства, что ты ширяешся. Но я их никому не покажу. Но они есть. Веришь, не?

    Так-то, дядя. Сопли сначала оботри, а потом уже учи

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    artur-cyrybko

    Власть нет пишет о доказательствах МОК! Они есть! Они на 100% подтверждают верность лишения наград и отстранения.



    власть не пишет, так ты напиши эти доказательства, хотя бы в коментах. Что там кроме царапин на пробирке есть?

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    oenesterov

    artur-cyrybko

    Власть нет пишет о доказательствах МОК! Они есть! Они на 100% подтверждают верность лишения наград и отстранения.



    власть не пишет, так ты напиши эти доказательства, хотя бы в коментах. Что там кроме царапин на пробирке есть?



    Да и с царапинами непонятка полная

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    1 час назад

    Может через десяток лет и всплывет правда,как с пробиркой с химоружием ,да поздно будет!

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    Семен Васильевич А.

    Может через десяток лет и всплывет правда,как с пробиркой с химоружием ,да поздно будет!



    Чото мне кажется, через десяток лет олимпиад уже не будет. Слишком многих пытаются наколоть. Наглеть можно до определенного предела. И однажды он наступает. А судя по тому, что наглость в последнее время растет в геометрической прогрессии, предел уже близко

  • Йошка

    Йошка
    1 час назад



    9 декабря 2016 года были опубликованы результаты выполненной по просьбе Ричарда Макларена (глава независимой антидопинговой комиссии Всемирного антидопингового агенства (WADA). — NT) судебно-медицинской экспертизы, изучившей емкости для образцов мочи производства швейцарской компании Berlinger Special AG. (Как выяснила комиссия Макларена, емкости для мочи, в которых хранились пробы российских спортсменов, взятые на Олимпиаде-2014, вскрывались, а их содержимое подменялось — моча со следами допинга удалялась, а чистая заливалась. — NT). После этого МОК решил в интересах своих двух комиссий, расследовавших допинговый скандал (комиссии Освальда и Шмида. — NT), запросить углубленный судебно-медицинский анализ.

    ESC и LAD проанализировали 163 емкости, в том числе 127 с сомнительными образцами мочи. Особое внимание специалисты уделили отметкам на внутренней стороне крышки бутылок.

    ЧТОБЫ КРЫШКУ ЕМКОСТИ ДЛЯ МОЧИ BERLINGER ЗАКРЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ, ЕЕ СЛЕДУЕТ ПОВЕРНУТЬ 15 РАЗ. ЕСЛИ СДЕЛАТЬ МЕНЬШЕЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ, НАПРИМЕР, 12, ТО МЕЖДУ КРЫШКОЙ И СТЕКЛОМ БУТЫЛКИ ОСТАЕТСЯ ЗАЗОР, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ ИНСТРУМЕНТ, ОПИСАННЫЙ РОДЧЕНКОВЫМ. ЭКСПЕРТЫ МОК ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 15 БУТЫЛОК БЫЛИ ЗАКРЫТЫ СПОРТСМЕНАМИ НЕ ДО КОНЦА

    Дело в том, что крышки бутылочек Berlinger для допинг-тестов спортсменов разработаны таким способом, что представляют собой сложный механизм с металлическим кольцом, резиновой прокладкой и специальными фиксирующими зубчиками на самой бутылке. Для того, чтобы такую крышку закрыть полностью, ее следует повернуть 15 раз. Если сделать меньшее число оборотов, например, 12, то между крышкой и стеклом бутылки остается зазор, через который проходит инструмент, описанный Родченковым. Эксперты пришли к выводу, что по меньшей мере 15 бутылок были закрыты спортсменами не до конца.



    предполагаю, что сейчас Фомы неверующие начнут требовать ссылки на доки. Все на сайте МОК. GOOGLE вам в помощь и словарик. Тот кто ищет, тот всегда найдет.

  • Йошка

    Йошка
    1 час назад

    Кроме царапин- несовпадение ДНК некоторых спортсменов. Не тот биологический состав мочи (пересоленная -)))). ну и еще куча моментов.

    и самое интересное- электронная переписка спортивных функционеров России сохранившаяся у Родченкова. Плюс восстановленные файлы из компов РУСАДА, которые были уничтожены .

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    ЙошкаКроме царапин- несовпадение ДНК некоторых спортсменов. Не тот биологический состав мочи (пересоленная -)))). ну и еще куча моментов.

    и самое интересное- электронная переписка спортивных функционеров России сохранившаяся у Родченкова. Плюс восстановленные файлы из компов РУСАДА, которые были уничтожены .


    Полностью согласен... в европе суды более независимы и компетентны чем наши... было бы вранье разобрались бы, а так факты очевидны... и хватит искать заговоры и шпионов... надо самим честно работать..

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад



    «За что я извинился перед МОК? К сожалению, эта лаборатория со всеми этими преступниками существовала не на Марсе, а в нашей стране. И, к сожалению, ее деятельность не была вовремя раскрыта», – сказал Жуков на пленарном заседании Госдумы.

    Отметим, что сам глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что ответственность за сочинскую лабораторию, которая работала с допинг-пробами на зимних Олимпийских играх в 2014 году, несет не Россия, а Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), так как это зона его компетенции.



    Россия причём? ВАДА мутила - ВАДА "раскрыла", а Россия виновата Теперь будем о Россию ноги вытирать?.. А нехара вам флаг?.. А нахера вам победа в войне, например, вы же не побеждали, там ведь все бились, да и Сталин, готовился к войне, просто Гитлер его опередил, а всё, что у вас есть, это американское, да и вообще, вы посредственность и весь мир уже давно объединён, границы не нужны, так что ничего страшного нет, выступайте без флага, спортсмены же готовились, старались, для них это смысл всей жизни.

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    Йошка



    9 декабря 2016 года были опубликованы результаты выполненной по просьбе Ричарда Макларена (глава независимой антидопинговой комиссии Всемирного антидопингового агенства (WADA). — NT) судебно-медицинской экспертизы, изучившей емкости для образцов мочи производства швейцарской компании Berlinger Special AG. (Как выяснила комиссия Макларена, емкости для мочи, в которых хранились пробы российских спортсменов, взятые на Олимпиаде-2014, вскрывались, а их содержимое подменялось — моча со следами допинга удалялась, а чистая заливалась. — NT). После этого МОК решил в интересах своих двух комиссий, расследовавших допинговый скандал (комиссии Освальда и Шмида. — NT), запросить углубленный судебно-медицинский анализ.

    ESC и LAD проанализировали 163 емкости, в том числе 127 с сомнительными образцами мочи. Особое внимание специалисты уделили отметкам на внутренней стороне крышки бутылок.

    ЧТОБЫ КРЫШКУ ЕМКОСТИ ДЛЯ МОЧИ BERLINGER ЗАКРЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ, ЕЕ СЛЕДУЕТ ПОВЕРНУТЬ 15 РАЗ. ЕСЛИ СДЕЛАТЬ МЕНЬШЕЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ, НАПРИМЕР, 12, ТО МЕЖДУ КРЫШКОЙ И СТЕКЛОМ БУТЫЛКИ ОСТАЕТСЯ ЗАЗОР, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ ИНСТРУМЕНТ, ОПИСАННЫЙ РОДЧЕНКОВЫМ. ЭКСПЕРТЫ МОК ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 15 БУТЫЛОК БЫЛИ ЗАКРЫТЫ СПОРТСМЕНАМИ НЕ ДО КОНЦА

    Дело в том, что крышки бутылочек Berlinger для допинг-тестов спортсменов разработаны таким способом, что представляют собой сложный механизм с металлическим кольцом, резиновой прокладкой и специальными фиксирующими зубчиками на самой бутылке. Для того, чтобы такую крышку закрыть полностью, ее следует повернуть 15 раз. Если сделать меньшее число оборотов, например, 12, то между крышкой и стеклом бутылки остается зазор, через который проходит инструмент, описанный Родченковым. Эксперты пришли к выводу, что по меньшей мере 15 бутылок были закрыты спортсменами не до конца.



    предполагаю, что сейчас Фомы неверующие начнут требовать ссылки на доки. Все на сайте МОК. GOOGLE вам в помощь и словарик. Тот кто ищет, тот всегда найдет.



    Гыыы! И чо? Где видео как берут эту бутылку, заворачивают на 12 оборотов, а потом просовывают этот инструмент? Почему я должен голословно верить, что такое возможно? Кто принимал эти пробирки, проверял и дал свое заключение, что все сделано по правилам? Не ВАДА ли? Хрень полная. Чо за бред? Реально один в один Колин Пауэлс с пробиркой со стиральным порошком или Петруня Потрошенко с куском автобуса на трибуне. Где кроме слов хоть что-то? А нет ни чего. Иначе вы бы не отсылали к Гуглю или МОК, а давно бы уже приперли сюда и размахивали бы ими на всех ветках где можно и где нельзя. Как это обычно делаете

    Реально, после скандалов со справками об инвалидности, по которым МОК с ВАДАй разрешали принимать допинг западным спортсменам, этим шулерам веры ни на грош. Наши, заметьте, на такой фигне не попадались. Попались западные. И попались МОК и ВАДА

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    58 минут назад

    Сергей Труш


    «За что я извинился перед МОК? К сожалению, эта лаборатория со всеми этими преступниками существовала не на Марсе, а в нашей стране. И, к сожалению, ее деятельность не была вовремя раскрыта», – сказал Жуков на пленарном заседании Госдумы.

    Отметим, что сам глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что ответственность за сочинскую лабораторию, которая работала с допинг-пробами на зимних Олимпийских играх в 2014 году, несет не Россия, а Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), так как это зона его компетенции.



    Россия причём? ВАДА мутила - ВАДА "раскрыла", а Россия виновата Теперь будем о Россию ноги вытирать?.. А нехара вам флаг?.. А нахера вам победа в войне, например, вы же не побеждали, там ведь все бились, да и Сталин, готовился к войне, просто Гитлер его опередил, а всё, что у вас есть, это американское, да и вообще, вы посредственность и весь мир уже давно объединён, границы не нужны, так что ничего страшного нет, выступайте без флага, спортсмены же готовились, старались, для них это смысл всей жизни.


    +++++

  • Гыга

    Гыга
    50 минут назад

    Maikl

    Йошка

    Кроме царапин- несовпадение ДНК некоторых спортсменов. Не тот биологический состав мочи (пересоленная -)))). ну и еще куча моментов.

    и самое интересное- электронная переписка спортивных функционеров России сохранившаяся у Родченкова. Плюс восстановленные файлы из компов РУСАДА, которые были уничтожены .



    Полностью согласен... в европе суды более независимы и компетентны чем наши... было бы вранье разобрались бы, а так факты очевидны... и хватит искать заговоры и шпионов... надо самим честно работать..


    С чего это такое заключение, что там суды компетентней и независимей? А, ну да. То ж Запад! Не лапотная Россия. Там фсе честно

  • Йошка

    Йошка
    17 минут назад

    » Гыга , сегодня, 13:49 (Отредактировал Гыга сегодня, 13:57)

    Йошка


    Хочешь верь, а хошь не верь

    Все равно сосите чупа чупс

  • LanaM

    LanaM
    15 минут назад

    Да пускай едут - но за свой счёт! Тащут пусть всю эту свору мутковскую тоже за свой счёт. Они ведь теперь не за Россию будут выступать,а просто за себя,любимых. Пусть им их совесть судьей будет, если она у них вдруг проснется.

Показать все (16) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Тамбовском районе выгорел гараж, две машины и часть дома
Происшествия 12

Амурских полицейских лишили статуса участника боевых действий на Кавказе

Происшествия

В Свободном жильцы дома пожаловались на низкую температуру
Происшествия 3

Китайский рабочий изменил имя, чтобы обойти запрет на въезд в Россию