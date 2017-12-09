В Свободном жильцы дома пожаловались на низкую температуру

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В Свободном жильцы дома по улице Малиновского, 73, страдают от низкой температуры. По словам жителей дома, температура в подъезде № 4 держится на уровне +16 градусов. Проблема эта существует уже второй год.

«В известность поставлены все организации города, приходили, отремонтировали – батареи горячие стали, – рассказывают жильцы. – Владельцы квартиры подписали соответствующую бумагу о выполненных работах, через полчаса батареи снова холодные. Проблему никто решить не может!»

Городские власти пояснили, что проблема в доме не столько в отоплении, сколько в проходящем капремонте. Два дня назад по заявке на дом выехала бригада, она выявила завоздушивание стояка. На нем заменили вентиль в подвале и перезапустили стояк отопления из подвала. Но на низкую температуру пожаловался человек, который проживает на пятом этаже. Он на момент ремонта отсутствовал дома, к нему не смогли войти, поэтому после ремонта у него оказалось прохладнее из-за остаточного воздуха. Со временем система всё равно продавила воздух, и к концу дня температура нормализовалась.

Однако есть еще один факт, из-за которого у этого жильца прохладнее, чем у жильцов снизу: в доме идет ремонт кровли в рамках капремонта. Рабочие сняли часть утеплителя, поэтому температурный режим на 5 этаже временно чуть ниже. Но городские власти утверждают, что сейчас разница примерно два градуса. На следующей неделе ремонт крыши закончат, и температурный режим восстановится.

В субботу, 9 декабря, мастер ремонтного участка побывает в доме для контроля системы отопления и температурного режима. Все вопросы по теплоснабжению лично на контроле у главы города.