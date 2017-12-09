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Могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних – разъяснили в РЖД

Могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних – разъяснили в РЖД
Фото: Blog Fiesta

Для того чтобы пассажир поезда дальнего следования, купивший билет на верхнюю полку, мог сесть на нижнюю, ему необходимо получить согласие попутчика, занимающего это место согласно билету, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря «Федеральной пассажирской компании» Анастасия Федорова.

Ранее некоторые СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижних полок не пускать к себе людей с верхних. Пассажир, приобретая билет, вступает с перевозчиком в договорные отношения, то есть соглашается во время поездки занимать определенное место.

По словам Федоровой, у пассажиров нижних полок также есть преимущественное право пользоваться столиком или нижним отделением для багажа. Если пассажир должен покормить ребенка или поесть сам, то он может попросить проводника или начальника поезда временно разместить его на свободных нижних полках. Однако их также придется освободить, когда придут пассажиры с билетами на эти места.

«Каждый человек, отправляясь в длительную поездку, имеет право на отдых и сервис, который предоставляется ему в соответствии с классом обслуживания, указанным в билете. Чтобы проезд в поездах дальнего следования был комфортным для всех проезжающих, "Федеральная пассажирская компания" просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу», – заключила пресс-секретарь ФПК.

Она призвала относиться к соседям по купе с пониманием и уважением.

Просмотров всего: 2171

#транспорт

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • Hirurg

    Hirurg
    5 часов назад

    Это ж какой жабой надо быть, чтобы не пустить человека с верхней полки..

  • Ксенька

    Ксенька
    5 часов назад

    Есть такие. И причем не мало....

  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    Типа старухи, у которой голос скрипучее телеги, громче концертной колонки и пастью размером с купе.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    дОжижились!.. Человек человеку ВОЛК!.. Кто ещё рынка не наелся?... Ещё насыпать?

  • farfalla

    farfalla
    4 часа назад

    просто есть очень наглые и грубые пассажиры: приобретая билет на верхнюю полку они могут заполночь сидеть на нижней полке другого пассажира, еще и со своими друзьями с другого купе/вагона, не понимая, что людям с нижней полки тоже хочется спать, а не ютиться с краюшку своей нижней полки. Или приходишь ты на свою нижнюю полку, а там в рундуке уже и места свободного нет, потому что владелец верхней полки уже там свои вещи разместил (это обычно русские тетеньки-торговцы с баулами своими) и на все твои просьбы твоей одной сумке место освободить, начинает хамить и объяснять, что он первый занял рундук. Вот для таких неадекватных людей и нужны пояснения РЖД о приоритетном праве пассажира с нижней полки. А вообще всегда по-доброму и с пониманием нужно к соседям по купе относиться всем пассажирам.

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Что значитать спрашивать у пассажиров разрешения???? Люди разные, некоторые не разрешат и что делать человеку? Лежать всю поездку? Значит великое РЖД должно сделать места для приема пищи людям. Или убрать вообще верхние полки. Издеаательство

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    3 часа назад

    BaskaЧто значитать спрашивать у пассажиров разрешения???? Люди разные, некоторые не разрешат и что делать человеку? Лежать всю поездку? Значит великое РЖД должно сделать места для приема пищи людям. Или убрать вообще верхние полки. Издеаательство


    Покупай св

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Свободу попугаям!
    BaskaЧто значитать спрашивать у пассажиров разрешения???? Люди разные, некоторые не разрешат и что делать человеку? Лежать всю поездку? Значит великое РЖД должно сделать места для приема пищи людям. Или убрать вообще верхние полки. Издеаательство


    Покупай св


    Не всегда есть возможность

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    3 часа назад

    Baska
    Свободу попугаям!
    BaskaЧто значитать спрашивать у пассажиров разрешения???? Люди разные, некоторые не разрешат и что делать человеку? Лежать всю поездку? Значит великое РЖД должно сделать места для приема пищи людям. Или убрать вообще верхние полки. Издеаательство


    Покупай св


    Не всегда есть возможность


    Есть вагон-ресторан,правда,с конскими ценами!

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    Замашки буржуйские

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Baska

    Что значитать спрашивать у пассажиров разрешения???? Люди разные, некоторые не разрешат и что делать человеку? Лежать всю поездку? Значит великое РЖД должно сделать места для приема пищи людям. Или убрать вообще верхние полки. Издеаательство



    РЖД должно сделать право преимущественного пользования туалетом пассажирам верхних полок. Наш ответ Чемберлену: не пускают за стол - не попадут в туалет.

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    Victrix
    Baska

    Что значитать спрашивать у пассажиров разрешения???? Люди разные, некоторые не разрешат и что делать человеку? Лежать всю поездку? Значит великое РЖД должно сделать места для приема пищи людям. Или убрать вообще верхние полки. Издеаательство



    РЖД должно сделать право преимущественного пользования туалетом пассажирам верхних полок. Наш ответ Чемберлену: не пускают за стол - не попадут в туалет.


    +++Как вариант!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Как вариант - вот такие вагоны для путешествия по стране к Чёрному морю, например. Минуя Байкал, через всю Россию, по городам, с экскурсиями по желанию. Тогда поездка станет частью круиза, а не наказанием.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    1 час назад

    Такой поезд есть,только цены там в тысячах долларов за тур,называется "Золотой орел",а нам даже до Адлера отменили:(

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    ну в государстве, управляемом как единый народно-хозяйственный комплекс, где прибыль обоществляется, а не разрозненные кучки тех, кто присваивает прибыль единолично, возможны поездки в таких поездах.. А так бы да, до Адлера таким поездом, или даже до Сухума.

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Сидите дома называется

  • Немо

    Немо
    1 час назад

    "...со ссылкой на пресс-секретаря «Федеральной пассажирской компании» Анастасия Федорова..." То есть, как я понял, пресс-секретаря зовут Анастасий Федоров, и он мужчина?

  • NikaK

    NikaK
    1 час назад

    farfalla

    просто есть очень наглые и грубые пассажиры: приобретая билет на верхнюю полку они могут заполночь сидеть на нижней полке другого пассажира, еще и со своими друзьями с другого купе/вагона, не понимая, что людям с нижней полки тоже хочется спать, а не ютиться с краюшку своей нижней полки. Или приходишь ты на свою нижнюю полку, а там в рундуке уже и места свободного нет, потому что владелец верхней полки уже там свои вещи разместил (это обычно русские тетеньки-торговцы с баулами своими) и на все твои просьбы твоей одной сумке место освободить, начинает хамить и объяснять, что он первый занял рундук. Вот для таких неадекватных людей и нужны пояснения РЖД о приоритетном праве пассажира с нижней полки. А вообще всегда по-доброму и с пониманием нужно к соседям по купе относиться всем пассажирам.



    Сталкивалась сама с такими хамами, когда пассажир со второй полки занял все пространство в рундуке под первой ( моей) полкой и освободить немного места под сумку не желал. Матерился на весь вагон. Проводники вызвали наряд полиции, что поезд обслуживали, и они ему мозги "немного вставили".

  • Циник

    Циник
    1 час назад

    правильно... я заплатил за место так что пусть идут лесом... ибо нефиг..

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    54 минуты назад

    Victrix
    Baska

    Что значитать спрашивать у пассажиров разрешения???? Люди разные, некоторые не разрешат и что делать человеку? Лежать всю поездку? Значит великое РЖД должно сделать места для приема пищи людям. Или убрать вообще верхние полки. Издеаательство



    РЖД должно сделать право преимущественного пользования туалетом пассажирам верхних полок. Наш ответ Чемберлену: не пускают за стол - не попадут в туалет.


    Ахаха. В точку.

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