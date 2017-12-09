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9 декабря 2017, 23:36 0

Юбилейный концерт отгремел в Центре эстетического воспитания детей (видео)

Юбилейный концерт отгремел в Центре эстетического воспитания детей (видео)

Центр эстетического воспитания детей города Благовещенска отпраздновал 85-летний юбилей. Участие в торжественном мероприятии приняли практически все воспитанники учреждения.

Центр эстетического воспитания детей имени Белоглазова – одно из крупнейших и старейших учреждений дополнительного образования города Благовещенска и Амурской области. Его история начинается в 1932 году, когда в Благовещенске открылся Дом художественного воспитания детей.

Сегодня в Центре эстетического воспитания занимаются более 4 000 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. Дети занимаются в творческих объединениях по образовательным программам 9 направлений: художественно-эстетического, культурологического, научно-технического, спортивно-технического, туристско-краеведческого, эколого-биологического, социально-педагогического, естественно-научного и физкультурно-спортивного.

Самым востребованным направлением на протяжении многих лет остается художественно-эстетическое. В ЦЭВе школьники занимаются хореографией, вокалом, живописью и другими видами творчества. Многие коллективы известны не только в городе Благовещенске и Амурской области, но и далеко за пределами региона.

Ежегодно учащиеся центра становятся победителями и призерами городских, областных, региональных, всероссийских конкурсов, выставок, соревнований, конференций. За последние 3 года 35 учащихся стали стипендиатами муниципального образования города Благовещенска.

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#концерты #культура

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