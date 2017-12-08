Чего хочет Свободный: для разработки стратегии ждут мнения амурчан

Стратегию развития города Свободный создадут при участии жителей. Онлайн-платформа чего-хочет-свободный.рф, на которой жители города могут предложить идеи по развитию, уже начала работать.

На карте, представленной на сайте чего-хочет-свободный.рф, жители города могут отмечать территории, нуждающиеся в преобразованиях. Пользователям необходимо указать на проблемы и предложить пути их решения. Свое мнение о том, каким они видят свой город сейчас и каким — в ближайшем будущем, жители Свободного могут высказать в дополнительном разделе «Рассказать о городе». После прохождения модерации идеи и мнения горожан будут опубликованы на платформе. Также там можно узнать ответы на самые популярные вопросы и прочитать подробнее о самом проекте.

«Положительный опыт сбора мнений горожан через краудсорсинговую платформу был получен при реализации программы «Пять шагов благоустройства», разработанной при поддержке Фонда развития моногородов. За 3 месяца работы краудсорсинговая платформа моногорода.рф собрала более 6 000 идей жителей моногородов, 70 % из которых касались городской среды. Эти предложения помогли местным муниципалитетам выстроить планы по благоустройству городов на годы вперёд. Таким же образом данные, которые мы получим через сайт чего-хочет-свободный.рф, станут уникальным источником информации о потребностях жителей Свободного и найдут отражение в Стратегии пространственного развития Свободного», – рассказал генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

В стратегии определят вектор развития Свободного до 2030 года. Активная фаза краудсорсинга продлится до конца января 2018 года, затем все материалы будут переданы в городскую администрацию, и начнутся другие этапы разработки стратегии. Документ по распоряжению российского правительства разрабатывает Агентство ипотечного жилищного кредитования.

«Мы постараемся сделать все возможное, чтобы вовлечь наибольшее количество жителей. Платформа чего-хочет-свободный.рф должна стать тем местом, где будет сосредоточено максимальное количество мнений и предложений. Нам важно услышать эти мнения, чтобы максимально объективно составить картину того, каким люди хотят видеть свой Свободный, и выбрать правильное направление для принятия последующих решений», – сказал мэр города Свободного Юрий Романов.

Для приоритетных направлений и решения первоочередных задач городского развития будет разработан объемно-пространственный регламент, который установит требования к застройке городских территорий Свободного. Регламент будет подготовлен к осени 2018 года.