Вековой юбилей отметил Благовещенский политехнический колледж

Фото пресс-службы правительства Амурской области

Свое 100-летие отпраздновал Благовещенский политехнический колледж. Педагогов и учеников с праздником поздравил губернатор Амурской области Александр Козлов.

«Я рад приветствовать выпускников, преподавателей, учащихся. У колледжа очень богатая история, и я не могу не вспомнить о тех выпускниках, кто принес нам Победу, кто стал героями Советского Союза, социалистического труда, добился существенных достижений в жизни. Конечно, в колледже помнят свои традиции, но вместе с тем стремятся к соответствию современным требованиям. В колледже появляются новые специальности, развивается база. Уверен, в части обновления всю необходимую поддержку вам окажет министерство образования Амурской области. Если педагоги качественно учат ребят, а те потом используют знания в своем труде, то колледж проживет и 200, и 300 лет», – сказал Александр Козлов.

Интерес к учебному заведению традиционно проявляют предприятия золотодобывающей, угольной отрасли, а сейчас еще и предприятия газовой сферы, отметил глава региона. Так, учебное заведение вместе с губернатором посещал председатель Правления ООО «СИБУР» Дмитрий Конов. После этого подарком для колледжа стал современный баскетбольный зал, соответствующий требованиям НБА. На открытие новой площадки приезжал Андре Ллойд Миллер.

Губернатор вручил руководству колледжа подарок – сертификат на приобретение спортивной формы. Заслуженные педагоги и сотрудники образовательного учреждения получили благодарственные письма губернатора.