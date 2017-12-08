Китайский рабочий изменил имя, чтобы обойти запрет на въезд в Россию

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В Благовещенске задержали 36-летнего гражданина Китая, который ради работы в России изменил имя. Ранее мужчине вынесли запрет на въезд в Российскую Федерацию.

Запрет на въезд в Россию гражданин Китая нарушал не раз. Для него на замке граница должна была быть до ноября 2017 года, но предприимчивый китаец ждать не захотел и придумал как обойти запрет. В 2015 году он сменил имя. Законодательством КНР это не запрещено. На новое имя мужчина оформил заграничный паспорт и снова отправился на таможню. Границу между Благовещенском и Хэйхэ китаец пересекал ради заработка. Из Благовещенска он на авиа или железнодорожном транспорте отправлялся в город Абакан Красноярского края.

Обман вскрылся и гражданина КНР обвинили в незаконном пересечении государственной границы. Максимальная санкция за данное преступление – 4 года лишения свободы. Материалы уже передали в Благовещенский городской суд, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.