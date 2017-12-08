Новогодний стол в Приамурье за год стал дороже на 300 рублей

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Росстат подсчитал, сколько стоит Новый год в регионах России. Приамурье в рейтинге цен заняло позицию в первой двадцатке. В среднем, стоимость праздничного продуктового набора выросла за год на 3,76 % и составила 6 096 рублей.

В новогодний продуктовый набор вошли говядина, мясо кур, колбаса сырокопченая, икра и рыбные деликатес, овощи, фрукты, сладости и алкоголь. В 2016 году такой набор обходился в 5 875 рублей. Расчет провели для семьи из четырех человек.

Амурская область в рейтинге цен занимает 19 место из 85. В первой двадцатке практически весь Дальний Восток, а еще Москва, Санкт-Петербург, Крым и некоторые другие регионы страны. Дороже всех новогодний стол обойдется жителям Чукотки. В этом регионе стоимость достигает 8 178 рублей. Самые низкие цены в Ингушетии. Эта республика замыкает рейтинг с суммой 3 153 рубля за все новогодние продукты.

В Приамурье новогодний стол на четверых обойдется в 6 304 рубля. Рост цен за год составил 4,93 %, или в денежном выражении – около 300 рублей. Для наглядности статистики провели подсчет стоимости самых популярных на Новый год блюд. Так салат «Оливье» стал дороже 2,62 рубля.

Подорожали не только продукты, но и непродовольственные товары. Цены на самые популярные подарки также попали в обзор. Мягкие игрушки прибавили в цене 3,87 %, книги подорожали на 4,91 %, туалетная вода на 4,1 %, коньяк показал рост на 1,66 %. Дешевле по сравнению с прошлым годом стали смартфоны. Их стоимость в среднем упала на 5, 53 %.