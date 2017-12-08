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Новогодний стол в Приамурье за год стал дороже на 300 рублей

Новогодний стол в Приамурье за год стал дороже на 300 рублей
Фото: alau.kz

Росстат подсчитал, сколько стоит Новый год в регионах России. Приамурье в рейтинге цен заняло позицию в первой двадцатке. В среднем, стоимость праздничного продуктового набора выросла за год на 3,76 % и составила 6 096 рублей.

В новогодний продуктовый набор вошли говядина, мясо кур, колбаса сырокопченая, икра и рыбные деликатес, овощи, фрукты, сладости и алкоголь. В 2016 году такой набор обходился в 5 875 рублей. Расчет провели для семьи из четырех человек.

Амурская область в рейтинге цен занимает 19 место из 85. В первой двадцатке практически весь Дальний Восток, а еще Москва, Санкт-Петербург, Крым и некоторые другие регионы страны. Дороже всех новогодний стол обойдется жителям Чукотки. В этом регионе стоимость достигает 8 178 рублей. Самые низкие цены в Ингушетии. Эта республика замыкает рейтинг с суммой 3 153 рубля за все новогодние продукты.

В Приамурье новогодний стол на четверых обойдется в 6 304 рубля. Рост цен за год составил 4,93 %, или в денежном выражении – около 300 рублей. Для наглядности статистики провели подсчет стоимости самых популярных на Новый год блюд. Так салат «Оливье» стал дороже 2,62 рубля.

Подорожали не только продукты, но и непродовольственные товары. Цены на самые популярные подарки также попали в обзор. Мягкие игрушки прибавили в цене 3,87 %, книги подорожали на 4,91 %, туалетная вода на 4,1 %, коньяк показал рост на 1,66 %. Дешевле по сравнению с прошлым годом стали смартфоны. Их стоимость в среднем упала на 5, 53 %.

Просмотров всего: 268

#Новый год #цены #экономика

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • КанзаС

    КанзаС
    2 часа назад

    Икра ( та, что не баклажанная) у большинства трудящегося народа как раз и бывает только Один раз в Году на столе... И то далеко не у всех...

  • Аксюта

    Аксюта
    2 часа назад

    Немножко странный набор продуктов и цен. За какое количество продуктов цены, мне не понятно. "Радует" набор алкогольных напитков на семью из четырех человек. Задолбали уже всех со своими советскими салатами. Как будто они их сами едят в Новый год. Давно уже мы делаем что-то более изысканное и оригинальное. В общем, по кастрюле им в подарок и икра им заморская в руки.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Аксюта

    Немножко странный набор продуктов и цен. За какое количество продуктов цены, мне не понятно. "Радует" набор алкогольных напитков на семью из четырех человек. Задолбали уже всех со своими советскими салатами. Как будто они их сами едят в Новый год. Давно уже мы делаем что-то более изысканное и оригинальное. В общем, по кастрюле им в подарок и икра им заморская в руки.



    У меня будет и оливье и селедка под шубой. Да, в принципе, за исключением водки, весь этот набор.



  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    а где икра продаётся по такой цене?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Братеев

    а где икра продаётся по такой цене?



    А это за ложку икры. По три икринки на каждого.



  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    да там всё по 100 грамм

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Братеев

    да там всё по 100 грамм



    Не, хлеба целая булка. И чаю по два стакана. Правда без сахара и из одного пакетика.



  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    Хмык

    Братеев

    да там всё по 100 грамм



    Не, хлеба целая булка. И чаю по два стакана. Правда без сахара и из одного пакетика.



    За чем вам сахар, там вам целый торт посчитали.



  • Хмык

    Хмык
    55 минут назад

    Аксюта

    Хмык

    Братеев

    да там всё по 100 грамм



    Не, хлеба целая булка. И чаю по два стакана. Правда без сахара и из одного пакетика.



    За чем вам сахар, там вам целый торт посчитали.



    Да и вообще... зачем чай? Если на столе поллитра водки и поллитра коньяка.



  • Аксюта

    Аксюта
    54 минуты назад

    Хмык

    Аксюта

    Хмык

    Братеев

    да там всё по 100 грамм



    Не, хлеба целая булка. И чаю по два стакана. Правда без сахара и из одного пакетика.



    За чем вам сахар, там вам целый торт посчитали.



    Да и вообще... зачем чай? Если на столе поллитра водки и поллитра коньяка.



    Это к вечеру 1 января... когда все уже выпито и мучает жажда.



  • Хмык

    Хмык
    52 минуты назад

    Аксюта

    Хмык

    Аксюта

    Хмык

    Братеев

    да там всё по 100 грамм



    Не, хлеба целая булка. И чаю по два стакана. Правда без сахара и из одного пакетика.



    За чем вам сахар, там вам целый торт посчитали.



    Да и вообще... зачем чай? Если на столе поллитра водки и поллитра коньяка.



    Это к вечеру 1 января... когда все уже выпито и мучает жажда.



    Вечер 1 января, это время подарков. Духи, одеколон, туалетная вода., настойка боярышника....



  • Аксюта

    Аксюта
    49 минут назад

    Хмык

    Аксюта

    Хмык

    Аксюта

    Хмык

    Братеев

    да там всё по 100 грамм



    Не, хлеба целая булка. И чаю по два стакана. Правда без сахара и из одного пакетика.



    За чем вам сахар, там вам целый торт посчитали.



    Да и вообще... зачем чай? Если на столе поллитра водки и поллитра коньяка.



    Это к вечеру 1 января... когда все уже выпито и мучает жажда.



    Вечер 1 января, это время подарков. Духи, одеколон, туалетная вода., настойка боярышника....



    Нет время подарков- утро 1 января, подарки находят под елкой... Не хотела бы я там найти кастрюля. Ой и пострадал бы тот, кто решился её мне подарить...



  • Хмык

    Хмык
    46 минут назад

    Аксюта

    Хмык

    Аксюта

    Хмык

    Аксюта

    Хмык

    Братеев

    да там всё по 100 грамм



    Не, хлеба целая булка. И чаю по два стакана. Правда без сахара и из одного пакетика.



    За чем вам сахар, там вам целый торт посчитали.



    Да и вообще... зачем чай? Если на столе поллитра водки и поллитра коньяка.



    Это к вечеру 1 января... когда все уже выпито и мучает жажда.



    Вечер 1 января, это время подарков. Духи, одеколон, туалетная вода., настойка боярышника....



    Нет время подарков- утро 1 января, подарки находят под елкой... Не хотела бы я там найти кастрюля. Ой и пострадал бы тот, кто решился её мне подарить...



    Ну вот. А я хотел тебе подарить кастрюлю золота. У меня тут лишняя завалялась. Ну нет, так нет.



  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    43 минуты назад

    Сала нет.Жаль.

  • Аксюта

    Аксюта
    42 минуты назад

    Хмык

    Аксюта

    Хмык

    Аксюта

    Хмык

    Аксюта

    Хмык

    Братеев

    да там всё по 100 грамм



    Не, хлеба целая булка. И чаю по два стакана. Правда без сахара и из одного пакетика.



    За чем вам сахар, там вам целый торт посчитали.



    Да и вообще... зачем чай? Если на столе поллитра водки и поллитра коньяка.



    Это к вечеру 1 января... когда все уже выпито и мучает жажда.



    Вечер 1 января, это время подарков. Духи, одеколон, туалетная вода., настойка боярышника....



    Нет время подарков- утро 1 января, подарки находят под елкой... Не хотела бы я там найти кастрюля. Ой и пострадал бы тот, кто решился её мне подарить...



    Ну вот. А я хотел тебе подарить кастрюлю золота. У меня тут лишняя завалялась. Ну нет, так нет.



    Это гномы только золото кастрюлями дарят. А наши мужики разве что картошки варенной кастрюлю подарить могут...



  • vertex

    vertex
    21 минута назад

    Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC)

    - Активы: $3.47 трлн

    - Чистая прибыль: $40 млрд

    - Годовое вознаграждение главы банка: $89 000



    Сбербанк (Россия)

    - Активы: $413 млрд

    - Чистая прибыль: $9 млрд.

    - Годовое вознаграждение главы банка: $11 млн.

  • Братеев

    Братеев
    16 минут назад

    Вертексу-да греф не скинется нам на стол

  • vertex

    vertex
    15 минут назад

    Я про совесть))) и китайскую борьбу с ворьем.

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