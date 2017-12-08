Новым главой Новобурейского стал Дмитрий Довгалев

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8 декабря в поселке Новобурейский прошла сессия Новобурейского поселкового Совета народных депутатов. Они выбрали нового главу населенного пункта – им стал Дмитрий Довгалев.

Депутаты выбирали между двумя кандидатами, которые прошли отбор конкурсной комиссии – кроме Довгалева на пост главы поселка претендовал Василий Арнаут. В итоге из 8 депутатов семь поддержали кандидатуру Довгалева, один воздержался.

Дмитрий Валерьевич родился в Новобурейском, закончил ДальГАУ по специальности «экономист». До избрания главой работал инженером в Бурейской ЦРБ, директором муниципального предприятия «Мастер».

Между тем перед сессией депутатов прошел пикет. Как рассказал ИА «Амур.инфо» на условиях анонимности один из инициативных жителей Новобурейского, их не устраивали в качестве главы поселка ни Довгалев, ни Арнаут. Изначально на пост, пояснил собеседник, претендовали шесть человек, однако четверых конкурсная комиссия отсеяла.

«Была поставлена неформальная установка перед депутатами – избрать четко определенных людей. В связи с этим народ в недоумении, что происходит, но поскольку повлиять уже ни на что не может, остается только выходить с пикетом», – объяснил акцию житель Новобурейского.

По его словам, Довгалев и Арнаут – «бывшие соратники по работе» прежнего главы поселка Андрея Новокрещенова.

Как сообщало Амур.инфо, Андрей Новокрещенов пропал 2 ноября, а после был найден мертвым. Следствие полагает, что его убили. Задержаны ли подозреваемые, официально не сообщается, однако, по некоторым сведениям, это так.

Андрей Новокрещенов избирался на прямых выборах четыре года назад.