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8декабря
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сегодня, 18:29 1

В Приамурье проверяют снег и почву в местах падения частей ракеты-носителя «Союз-2.1б»

В Приамурье проверяют снег и почву в местах падения частей ракеты-носителя «Союз-2.1б»
Фото: yakutia.kp.ru

Представители «Роскосмоса» отобрали и отправили в лабораторию пробы, взятые с мест падения в Приамурье боковых блоков ракеты-носителя «Союз-2.1б». Изучать будут образцы почвы и снега. Сообщает «Интерфакс-Дальний Восток».

«Работы проводили сотрудники института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук. Сегодня утром пробы почвы и снега отправлены в лабораторию», – рассказал начальник отдела ЦЭНКИ (предприятие «Роскосмоса») Александр Двуреченский.

Ранее специалисты ФГУП ЦЭНКИ уже отбирали пробы снега. Это делалось в местах согласованных правительством Амурской области, объясняли в «Роскосмосе».

Как сообщало Амур.инфо, в Приамурье все четыре фрагмента ракеты-носителя обнаружили в Тындинском районе. В местах падения ведутся работы по подготовке к распилу и вывозу найденных частей. В частности, раскладывают специальные сети, в которых на вертолете куски транспортируют в Зею.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» 28 ноября. Однако случился сбой и она не смогла доставить на орбиту 19 спутников. Они упали в океан, предположительно Атлантический.

Причиной аварии разгонного блока «Фрегат» называют то, что при запуске в заложенной программе не был учтен большой угол разворота с Восточного. Не были скоординированы полетные задания для ракеты-носителя и разгонного блока и не проведено их предварительное совместное тестирование.

15 декабря должна закончить расследование причин неудачи специальная госкомиссия.

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#жизнь #космодром #космос #происшествия

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Комментарии
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  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    25 минут назад

    Не понятно зачем? Безвредное топливо, радиации взяться неоткуда. Бессмысленная трата денег налогоплательщиков?

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