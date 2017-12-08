В Приамурье проверяют снег и почву в местах падения частей ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Фото: yakutia.kp.ru

«Работы проводили сотрудники института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук. Сегодня утром пробы почвы и снега отправлены в лабораторию», – рассказал начальник отдела ЦЭНКИ (предприятие «Роскосмоса») Александр Двуреченский.

Ранее специалисты ФГУП ЦЭНКИ уже отбирали пробы снега. Это делалось в местах согласованных правительством Амурской области, объясняли в «Роскосмосе».

Как сообщало Амур.инфо, в Приамурье все четыре фрагмента ракеты-носителя обнаружили в Тындинском районе. В местах падения ведутся работы по подготовке к распилу и вывозу найденных частей. В частности, раскладывают специальные сети, в которых на вертолете куски транспортируют в Зею.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» 28 ноября. Однако случился сбой и она не смогла доставить на орбиту 19 спутников. Они упали в океан, предположительно Атлантический.

Причиной аварии разгонного блока «Фрегат» называют то, что при запуске в заложенной программе не был учтен большой угол разворота с Восточного. Не были скоординированы полетные задания для ракеты-носителя и разгонного блока и не проведено их предварительное совместное тестирование.

15 декабря должна закончить расследование причин неудачи специальная госкомиссия.