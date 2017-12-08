Погибшая в Благовещенске от ножевых ран женщина еще до нападения опасалась за свою жизнь

Жительница Благовещенска, которая в пятницу, 8 декабря, скончалась от многочисленных ножевых ран, полученных в детском саду, за несколько дней до нападения обращалась в полицию. Она написала заявление о том, что супруг угрожает ей убийством. В полиции сообщили, что возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», молодая мама 27 ноября подверглась нападению в детском саду, который посещал ее ребенок. Ей нанесли 14 ран ножом. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Той же ночью полицейские задержали подозреваемого в нападении – мужа пострадавшей, который признался в содеянном. Было заведено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

29 ноября Благовещенский городской суд избрал меру пресечения супругу. Мужчину заключили под стражу на два месяца.

Горожане, знавшие погибшую, анонимно рассказали о том, что о конфликте в этой семье было известно давно.

«Когда мы вместе работали, она пару раз приходила на работу с синяками. Знаю еще, что муж преследовал ее последнее время, и у себя в Instagram устраивал травлю. Он уже был судим – напал на женщину, отобрал сумку», – рассказал одна знакомая. Она также рассказала о погибшей: «Таня была очень исполнительным и отзывчивым человеком. Она всегда готова была всем помочь, ее очень ценили на работе».

Еще один читатель Амур.инфо, знакомый с соседкой погибшей, представил немного другую версию отношений супругов: «У мужа было две судимости: за разбой и наркотики. Развелись они два года назад. Муж недавно вышел из тюрьмы, и женщина сказала, что не хочет жить ним, уйдет от него. После чего его накрыли ревность и злость».

«В разводе они уже давно, – рассказал еще один горожанин, знавший погибшую. – Развелись они из-за того, что женщина работала а банке, а муж ее был ранее судим. Чтобы на работе не было проблем, они развелись. То, что муж ее часто бил, это все знают. Он очень ревнивый».

Кстати, комментарий супруга погибшей женщины заметили в Instagram амурского губернатора – в посте, который был посвящен поборам в школах и детских садах. «С нас в 47 садике за дополнительные занятия с логопедом требуют деньги», – написал он, участвуя в общей дискуссии о поборах.

Позже стало известно, что в пятницу, 8 декабря, женщина скончалась. «Полученные травмы были несовместимы с жизнью, – сообщили корреспонденту ИА "Амур.инфо" в областной больнице. – Несмотря на все усилия, приложенные медработниками, чуда не случилось. Пострадавшая с самого начала была в крайне тяжелом состоянии, всё время находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. В сознание не приходила».

В областном следственном управлении пояснили, что переквалификация уголовного дела будет после завершения расследования.

Фото: Инстаграм

В Инстаграме в статусе погибшей стоит: «Я говорю ему люблю, а он смеется звонко! Жить без него я не могу, без моего ребенка!». У молодой женщины остался трехлетний ребенок. Сейчас он живет с бабушкой.

В соцсетях 8 декабря начали распространять сообщение о том, что в детском саду, где произошла трагедия, родители собирают деньги для семьи убитой женщины.