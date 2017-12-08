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Погибшая в Благовещенске от ножевых ран женщина еще до нападения опасалась за свою жизнь

Погибшая в Благовещенске от ножевых ран женщина еще до нападения опасалась за свою жизнь

Жительница Благовещенска, которая в пятницу, 8 декабря, скончалась от многочисленных ножевых ран, полученных в детском саду, за несколько дней до нападения обращалась в полицию. Она написала заявление о том, что супруг угрожает ей убийством. В полиции сообщили, что возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», молодая мама 27 ноября подверглась нападению в детском саду, который посещал ее ребенок. Ей нанесли 14 ран ножом. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Той же ночью полицейские задержали подозреваемого в нападении – мужа пострадавшей, который признался в содеянном. Было заведено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

29 ноября Благовещенский городской суд избрал меру пресечения супругу. Мужчину заключили под стражу на два месяца.

Горожане, знавшие погибшую, анонимно рассказали о том, что о конфликте в этой семье было известно давно.

«Когда мы вместе работали, она пару раз приходила на работу с синяками. Знаю еще, что муж преследовал ее последнее время, и у себя в Instagram устраивал травлю. Он уже был судим – напал на женщину, отобрал сумку», – рассказал одна знакомая. Она также рассказала о погибшей: «Таня была очень исполнительным и отзывчивым человеком. Она всегда готова была всем помочь, ее очень ценили на работе».

Еще один читатель Амур.инфо, знакомый с соседкой погибшей, представил немного другую версию отношений супругов: «У мужа было две судимости: за разбой и наркотики. Развелись они два года назад. Муж недавно вышел из тюрьмы, и женщина сказала, что не хочет жить ним, уйдет от него. После чего его накрыли ревность и злость».

«В разводе они уже давно, – рассказал еще один горожанин, знавший погибшую. – Развелись они из-за того, что женщина работала а банке, а муж ее был ранее судим. Чтобы на работе не было проблем, они развелись. То, что муж ее часто бил, это все знают. Он очень ревнивый».

Кстати, комментарий супруга погибшей женщины заметили в Instagram амурского губернатора – в посте, который был посвящен поборам в школах и детских садах. «С нас в 47 садике за дополнительные занятия с логопедом требуют деньги», – написал он, участвуя в общей дискуссии о поборах.

Позже стало известно, что в пятницу, 8 декабря, женщина скончалась. «Полученные травмы были несовместимы с жизнью, – сообщили корреспонденту ИА "Амур.инфо" в областной больнице. – Несмотря на все усилия, приложенные медработниками, чуда не случилось. Пострадавшая с самого начала была в крайне тяжелом состоянии, всё время находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. В сознание не приходила».

В областном следственном управлении пояснили, что переквалификация уголовного дела будет после завершения расследования.

Фото: Инстаграм

В Инстаграме в статусе погибшей стоит: «Я говорю ему люблю, а он смеется звонко! Жить без него я не могу, без моего ребенка!». У молодой женщины остался трехлетний ребенок. Сейчас он живет с бабушкой.

В соцсетях 8 декабря начали распространять сообщение о том, что в детском саду, где произошла трагедия, родители собирают деньги для семьи убитой женщины.

Просмотров всего: 2053

#криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (29) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    1 час назад

    Тут однозначно 105 статья УК РФ. Печально то, что правоохранители полицаи скорей всего даже не пытались предостеречь женщину от уголовника.

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Да кому какое дело, что в семьях говорят друг другу муж и жена, и что они друг с другом делают? Личная жизнь двух взрослых людей, насильно их не женили, вот пускай и живут, как хотят.

    Но у нас, конечно, не дадут. Обязательно сунут нос в семейные отношения, всё обсудят на форуме, обмусолят. Фу такими быть.

  • Lапочка

    Lапочка
    54 минуты назад

    Нет слов, чтоб выразить всю горечь от произошедшего. Малыш без мамы остался. Еще ужасает тот факт, что так просто можно проникнуть в детсад с оружием и совершать что угодно. Сколько ненормальных ходит по улицам и что у них на уме. Никто не защищен и наши дети ....

  • Hirurg

    Hirurg
    52 минуты назад

    «Я говорю ему люблю, а он смеется звонко! Жить без него я не могу, без моего ребенка!» Это просто ужас, товарищи. У меня у самого ребенок полтора года и я вижу как он любит маму, как тянется всегда к ней.. Как сейчас этому мальчику пережить.. В один момент без родителей остаться из-за "отца"- урода!!! Я без слез читать не могу..

  • Hirurg

    Hirurg
    52 минуты назад

    «Я говорю ему люблю, а он смеется звонко! Жить без него я не могу, без моего ребенка!» Это просто ужас, товарищи. У меня у самого ребенок полтора года и я вижу как он любит маму, как тянется всегда к ней.. Как сейчас этому мальчику пережить.. В один момент без родителей остаться из-за "отца"- урода!!! Я без слез читать не могу..

  • 55

    55
    47 минут назад

    Я такое пережил, только в данной ситуации мне был один год.

  • Asom

    Asom
    41 минута назад

    Hirurg

    «Я говорю ему люблю, а он смеется звонко! Жить без него я не могу, без моего ребенка!» Это просто ужас, товарищи. У меня у самого ребенок полтора года и я вижу как он любит маму, как тянется всегда к ней..



    А если мама начинает шантажировать ребёнком? Говорит, мол, я заберу у тебя сына, научу его, что ты - козёл. И когда он станет взрослым, то убьёт тебя.

    Такие случаи шантажа часто применяются женщинами в России. К сожаленю, нет правовых рычагов, чтобы их пресекать. Потому и приходится действовать так, как Константин из новости, и я его не виню.

  • Hirurg

    Hirurg
    29 минут назад

    Asom 10 минут назад

    Hirurg

    «Я говорю ему люблю, а он смеется звонко! Жить без него я не могу, без моего ребенка!» Это просто ужас, товарищи. У меня у самого ребенок полтора года и я вижу как он любит маму, как тянется всегда к ней..

    А если мама начинает шантажировать ребёнком? Говорит, мол, я заберу у тебя сына, научу его, что ты - козёл. И когда он станет взрослым, то убьёт тебя.

    Такие случаи шантажа часто применяются женщинами в России. К сожаленю, нет правовых рычагов, чтобы их пресекать. Потому и приходится действовать так, как Константин из новости, и я его не виню.

    Головой об стену ударься..! Ты не оправдываешь человека, который собственную жену на территории детского сада 14(!!!) раз пырнул ножом??? Сходи к психиатору!

  • Viktor_tor

    Viktor_tor
    28 минут назад

    А если мама начинает шантажировать ребёнком? Говорит, мол, я заберу у тебя сына, научу его, что ты - козёл. И когда он станет взрослым, то убьёт тебя.

    Такие случаи шантажа часто применяются женщинами в России. К сожаленю, нет правовых рычагов, чтобы их пресекать. Потому и приходится действовать так, как Константин из новости, и я его не виню.

    причем тут шантаж и когда тебя в семье избивают.. в новостях же было сказано что муж избивал и не раз. то есть вы хотите сказать что пусть и избивают и как только женщина начинает трепыхаться - убить ее

  • Viktor_tor

    Viktor_tor
    28 минут назад

    А если мама начинает шантажировать ребёнком? Говорит, мол, я заберу у тебя сына, научу его, что ты - козёл. И когда он станет взрослым, то убьёт тебя.

    Такие случаи шантажа часто применяются женщинами в России. К сожаленю, нет правовых рычагов, чтобы их пресекать. Потому и приходится действовать так, как Константин из новости, и я его не виню.

    причем тут шантаж и когда тебя в семье избивают.. в новостях же было сказано что муж избивал и не раз. то есть вы хотите сказать что пусть и избивают и как только женщина начинает трепыхаться - убить ее

  • Кузмичь

    Кузмичь
    28 минут назад

    а в детском саду , что нет охраника или видеонаблюдения, неужели никто раньше ее никто не смог увидеть, услышать?

  • Фергюсон

    Фергюсон
    25 минут назад

    Asom

    Hirurg

    «Я говорю ему люблю, а он смеется звонко! Жить без него я не могу, без моего ребенка!» Это просто ужас, товарищи. У меня у самого ребенок полтора года и я вижу как он любит маму, как тянется всегда к ней..



    А если мама начинает шантажировать ребёнком? Говорит, мол, я заберу у тебя сына, научу его, что ты - козёл. И когда он станет взрослым, то убьёт тебя.

    Такие случаи шантажа часто применяются женщинами в России. К сожаленю, нет правовых рычагов, чтобы их пресекать. Потому и приходится действовать так, как Константин из новости, и я его не виню.



    у тебя есть шанс доказать ребенку обратное, кто не дает

    дерзай

  • mp2mp

    mp2mp
    22 минуты назад

    Опять началось. Какие охранники, какое видеонаблюдение? Разве это могло всё помочь избежать того, что задумал человек. Элементарно, всё могло произойти и за пределами детского сада. Случай один на миллион. Ищем не там, крайности это всё.

  • Asom

    Asom
    20 минут назад

    Фергюсон

    Asom

    Hirurg

    «Я говорю ему люблю, а он смеется звонко! Жить без него я не могу, без моего ребенка!» Это просто ужас, товарищи. У меня у самого ребенок полтора года и я вижу как он любит маму, как тянется всегда к ней..



    А если мама начинает шантажировать ребёнком? Говорит, мол, я заберу у тебя сына, научу его, что ты - козёл. И когда он станет взрослым, то убьёт тебя.

    Такие случаи шантажа часто применяются женщинами в России. К сожаленю, нет правовых рычагов, чтобы их пресекать. Потому и приходится действовать так, как Константин из новости, и я его не виню.



    у тебя есть шанс доказать ребенку обратное, кто не дает

    дерзай



    Шанс есть? А, это про объявления, вроде "Жена не даёт видеться с ребёнком? Юрист поможет!".

    Таких объявлений много висит, и дел судебных ведётся много, но даже если отец выторгует право раз в неделю видеть сына (в присутствии матери), то много ли он "надоказывает" с таким графиком?

  • Asom

    Asom
    17 минут назад

    Viktor_tor

    в новостях же было сказано что муж избивал и не раз.



    Но там ничего не было сказано, за что.

    А, видать, было, за что.

    За унижения? Шантаж ребёнком? Угрозы разводом и отъёмом имущества? Стращание алиментами?.. Среди русских женщин это всё крайне распространённые вещи.

    Как с этим бороться - каждый выбирает сам. Константин решил так. Его право.

  • Asom

    Asom
    11 минут назад

    В случае развода Константину пришлось бы потерять половину имущества и лет 16 жить в бедности, выплачивая алименты. Но теперь его ждёт не такая суровая судьба. Всего несколько лет - и гуляй Костя при своих!

  • sOva

    sOva
    11 минут назад

    Asom

    Фергюсон

    Asom

    Hirurg

    «Я говорю ему люблю, а он смеется звонко! Жить без него я не могу, без моего ребенка!» Это просто ужас, товарищи. У меня у самого ребенок полтора года и я вижу как он любит маму, как тянется всегда к ней..



    А если мама начинает шантажировать ребёнком? Говорит, мол, я заберу у тебя сына, научу его, что ты - козёл. И когда он станет взрослым, то убьёт тебя.

    Такие случаи шантажа часто применяются женщинами в России. К сожаленю, нет правовых рычагов, чтобы их пресекать. Потому и приходится действовать так, как Константин из новости, и я его не виню.



    у тебя есть шанс доказать ребенку обратное, кто не дает

    дерзай



    Шанс есть? А, это про объявления, вроде "Жена не даёт видеться с ребёнком? Юрист поможет!".

    Таких объявлений много висит, и дел судебных ведётся много, но даже если отец выторгует право раз в неделю видеть сына (в присутствии матери), то много ли он "надоказывает" с таким графиком?



    Ну счас-то проблема встреч с ребенком решена, ну

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    10 минут назад

    Asom
    Hirurg

    «Я говорю ему люблю, а он смеется звонко! Жить без него я не могу, без моего ребенка!» Это просто ужас, товарищи. У меня у самого ребенок полтора года и я вижу как он любит маму, как тянется всегда к ней..



    А если мама начинает шантажировать ребёнком? Говорит, мол, я заберу у тебя сына, научу его, что ты - козёл. И когда он станет взрослым, то убьёт тебя.

    Такие случаи шантажа часто применяются женщинами в России. К сожаленю, нет правовых рычагов, чтобы их пресекать. Потому и приходится действовать так, как Константин из новости, и я его не виню.


    Пятницу отмечать уже начал? Ну-ну. Остаётся надеяться, что этот ублюдок с кичи уже не выйдет. Так и сгниет там.

  • Asom

    Asom
    10 минут назад

    Это, кстати, повод и другим мужчинам задуматься. Раз у нас такое законодательство, то, может тоже... ы?

  • Asom

    Asom
    9 минут назад

    sOva

    Ну счас-то проблема встреч с ребенком решена, ну



    Да выйдет через пару лет, и заберёт сына к себе, я надеюсь. И пацану лучше будет.

  • chilly

    chilly
    9 минут назад

    Нет в нашем обществе таких прав ни у кого. Пусть сгниёт в тюрьме.

  • mp2mp

    mp2mp
    6 минут назад

    Слова от Asom неприятние, но это правда жизни, и многие проходили через это. Чтобы судить, кто прав или виноват, нужно знать правду от каждой стороны и видеть реальную семейную жизнь. В любом случае, такое решение проблем как убийство, это самое ужасное, что может быть. Один неверный шаг и сломаны многие судьбы и ничего не вернуть обратно.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    6 минут назад

    AsomВ случае развода Константину пришлось бы потерять половину имущества и лет 16 жить в бедности, выплачивая алименты. Но теперь его ждёт не такая суровая судьба. Всего несколько лет - и гуляй Костя при своих!


    Убогий рофл. Надеюсь. А если нет, то ты такая же гнида, как и этот муженек.

  • Бред-28

    Бред-28
    5 минут назад

    Слов нет. Это карма.

  • полазник

    полазник
    4 минуты назад

    ...Асом...хватит эпатировать публику своим особым подходом..народ сопереживает. это хорошо. не всем же быть таким сухарем как ты.

    ...или это способ защиты очень впечатлительного человека который каждый день целует в попку своего попугайчика...

  • Asom

    Asom
    3 минуты назад

    chilly

    Нет в нашем обществе таких прав ни у кого. Пусть сгниёт в тюрьме.



    Сколько ненависти! И такие люди ещё детей воспитывают!

  • Marusya Podolskaya

    Marusya Podolskaya
    2 минуты назад

    Асом сухарь? думаю, что нет

  • Asom

    Asom
    52 секунды назад

    полазник

    ...Асом...хватит эпатировать публику своим особым подходом..народ сопереживает. это хорошо. не всем же быть таким сухарем как ты.



    Фигасе "сопереживает". Да народ, с позволения сказать, уже которую неделю захлёбывается в ненависти. Как думаете, почему? Обычное же убийство на почве семейной ссоры. Но - такая реакция. Что-то здесь не так, правда ведь?

  • полазник

    полазник
    42 секунды назад

    Marusya Podolskaya

    Асом сухарь? думаю, что нет



    ...я там добавил версию.

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