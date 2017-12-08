Водолазы достали тела погибших из Буреи

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Водолазы-спасатели достали со дна реки Буреи тела трех человек, которые 7 декабря ушли под лед в автомобиле «Нива». Из-за слишком тонкого льда в месте провала поначалу у спасателей были сомнения, что поисковая операция завершится в пятницу.

Для извлечения тел, специалисты измерили глубину полыньи – там оказалось 10 метров. С помощью видеокамеры исследовали дно и обнаружили автомобиль.

Поисковые работы осложнялись низкой температурой воды – минус 5 градусов – и неоднородным льдом. В некоторых местах его толщина не превышала пяти сантиметров. Поэтому работы велись с большой осторожностью.

Перед погружением водолазы сделали небольшую прорубь и обложили ее деревянным настилом, затем туда опустили лестницу, чтобы было удобнее поднимать тела.

«Во время первого погружения обнаружилось, что автомобиль, находящийся на дне водохранилища, был перевернут и лежал кверху колесами. В течение часа спасателям удалось достать тела всех погибших: двух мужчин и женщины. Все время водолазы работали по очереди. Тела доставлены в морг Новобурейского», – пишет пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось в районе автомобильной дороги сообщением поселок Новобурейский – село Куликовка. Пятеро жителей Новобурейска выехали на лед в поисках места для рыбалки. Вдоль берега автомобиль успел проехать 2,5 километра, а затем начал тонуть. Выплыть удалось только двоим.

Спасатели и власти напоминают, что выезд на лед в несанкционированных местах может быть сопряжен с опасностью для жизни. На сегодняшний день в области действуют две официальные переправы – на реке Деп в Зейском районе и на реке Селемдже в Селемджинском районе.