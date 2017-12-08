Москвичам дадут возможность прогуляться по виртуальному Благовещенску

Фото: министерство ВЭСТиП

В Москве стартовало грандиозное мероприятие – Дни Дальнего Востока. На Тверской площади открылась Дальневосточная ярмарка. Жители и гости столицы могут попробовать здесь амурский мед, соевое мясо, тофу.

Основные мероприятия с презентациями регионов начнутся 14 декабря в Экспоцентре. Там все желающие, надев специальные очки, смогут побродить по виртуальной благовещенской набережной, пройтись по строящемуся мосту через Амур. Для этого была сделана панорамная видеосъемка в формате 360 градусов с использованием квадрокоптера трех объектов: стартового стола космодрома Восточный, набережной реки Амур от Артиллерийской до Пионерской, строящегося терминального моста через Амур в районе села Каникурган. Кроме того, можно будет походить и по международной космической станции. Организаторы обещают эффект полного присутствия.

На выставке подчеркнут также уникальное соседство Амурской области с Поднебесной. Гостям предложат попробовать блюда традиционной китайской кухни. В меню, в частности: свинина в кисло-сладком соусе, побеги чеснока с мясом, салат хэй-хэ. Из русской кухни гости смогут отведать шурпу из изюбря, филе из щуки в сухарях, грузди с луком и маслом, отбивные из косули.

Можно будет купить и сувениры, упакованные в так называемый амурбокс.

«В амурбокс будут упакованы сувениры из Амурской области. В рамках концепции "Амурская область – окно в Китай" мы хотим показать при помощи не только экономического сотрудничества, но и при помощи сувениров, что русские и китайцы дружат. Поэтому внутри будут двойные сувениры: китайский чай/амурский мед, китайские лунные пряники/продукция амуркой фабрики "Зея", космическое питание/к чаю будет идти пиалка и китайские палочки брендированные символикой Амурской области», – рассказал один из организаторов.

Кроме того, в программу мероприятия вошли бесплатные мастер-классы по приготовлению русской дальневосточной и китайской кухонь и завариванию традиционных таежных и китайских чаев. Происходящее будет транслироваться на большом экране.

Для знакомства гостей с Приамурьем установят объемную карту области, объемный макет Амурского ГПЗ, проморолики о потенциале региона и его успешных проектах. Все желающие смогут узнать о проекте «Дальневосточный гектар» и сразу подать на него заявку.

На несколько дней пришлось перенести дату запуска Дальневосточного экспресса с амурским вагоном в составе. Планировалось, что прокатиться в стилизованных вагонах жители и гости столицы смогут уже 8 декабря. Теперь называют другую дату запуска – 11 декабря. В амурском вагоне будет размещена основная информация о регионе.

В культурной части мероприятия выступят амурские и китайские артисты.

Как сообщало Амур.инфо, Дни Дальнего Востока в Москве организуют впервые. Они пройдут на разных площадках столицы: на Тверской площади и в Экспоцентре. На мероприятии презентуют ярмарку вакансий, проект «Дальневосточный гектар» и инвестиционный потенциал регионов ДФО.