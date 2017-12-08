Фанатам Бузовой придется выложить за билет кругленькую сумму

Фото: bublik.delfi.ee

В кассе Общественно-культурного центра, где пройдет ее выступление, ИА «Амур.инфо» уточнили, что билетов в продаже пока нет и когда они появятся, неизвестно. Ольга Бузова представит жителям города программу «Под звуки поцелуев». Это шоу уже видели, в частности, поклонники певицы в Москве и Калининграде.

Недавно, пишет сайт fotkaew.ru, на музыкальной премии «Нового радио» «Высшая лига» Ольга Бузова спросила зал: «Мой дорогой, любимый зритель! Вот вы реально хотите, чтобы я прекратила свою сольную карьеру?»

Из зала ту же раздалось единодушное: «Да!».

К такому ответу она оказалась не готова. Но после секундного замешательства все же сыронизировала: «Хорошо. Я согласна. Я прямо сейчас, если вы так настаиваете, если не просыпаетесь под звуки поцелуев, не открываете мир других мужчин... Прямо сейчас, здесь, я ухожу со сцены! – заявила Бузова, вызвав гром аплодисментов. – Я заканчиваю свою сольную карьеру. Но я сделаю это только тогда, когда я получу все премии, которые только существуют в России, в Америке и Европе. Потому что, как сказали в одном издательстве, я первый артист, который начал выводить русскую музыку на мировой уровень».