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сегодня, 16:48 11

Фанатам Бузовой придется выложить за билет кругленькую сумму

Фанатам Бузовой придется выложить за билет кругленькую сумму
Фото: bublik.delfi.ee

Стали известны некоторые подробности предстоящего концерта певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Благовещенске. Он состоится 27 февраля 2018 года. Цена билетов составит от 2 500 до 5 000 рублей.

В кассе Общественно-культурного центра, где пройдет ее выступление, ИА «Амур.инфо» уточнили, что билетов в продаже пока нет и когда они появятся, неизвестно. Ольга Бузова представит жителям города программу «Под звуки поцелуев». Это шоу уже видели, в частности, поклонники певицы в Москве и Калининграде.

Недавно, пишет сайт fotkaew.ru, на музыкальной премии «Нового радио» «Высшая лига» Ольга Бузова спросила зал: «Мой дорогой, любимый зритель! Вот вы реально хотите, чтобы я прекратила свою сольную карьеру?»

Из зала ту же раздалось единодушное: «Да!».

К такому ответу она оказалась не готова. Но после секундного замешательства все же сыронизировала: «Хорошо. Я согласна. Я прямо сейчас, если вы так настаиваете, если не просыпаетесь под звуки поцелуев, не открываете мир других мужчин... Прямо сейчас, здесь, я ухожу со сцены! – заявила Бузова, вызвав гром аплодисментов. – Я заканчиваю свою сольную карьеру. Но я сделаю это только тогда, когда я получу все премии, которые только существуют в России, в Америке и Европе. Потому что, как сказали в одном издательстве, я первый артист, который начал выводить русскую музыку на мировой уровень».

Просмотров всего: 1025

#визиты #концерты #музыка #отдых

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Комментарии
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  • Сэр

    Сэр
    2 часа назад

    батюшки-светы, это что же то на свете делается? Цельных 5 тысяч?!!

  • Brabusяга

    Brabusяга
    2 часа назад

    Схожу на симфонический, за триста, прости Оля

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    а что она за эти деньги будет делать? Расслабляющий массаж каждому зрителю? Что она умеет, чтобы платить ей столько ? ))

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 часа назад

    Я пять тысяч отцу Шевченко лучше отдам на пожертвование, что бы он этого беса кадилом по лбу изгнал из взоров земли Амурской.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    это деньги на перепись, перепись идиотов)))))

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    за что платить? ни слуха ни голоса

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Интересно...когда ее засудят за наглое использования фанеры (на афише о использовании фонограммы ничего нет)И заставят петь своим голосом. Без компьютерной "помощи".

  • холостяк

    холостяк
    21 минута назад

    Нужно пригласить на концерт Лукиана чтобы благословил её. С ракетами у него прикольно получилось

  • Братеев

    Братеев
    18 минут назад

    фуууууууууууууууу

  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад



    Цена билетов составит от 2 500 до 5 000 рублей.



    За что?

  • emmka

    emmka
    9 минут назад

    Вот посмотрите мест не будет...За то и цены.Мир сошёл с ума.

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