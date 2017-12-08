В ноябре Приамурье дважды попало в топ-30 значительных событий

В рейтинг, составленный аналитиками издания, вошли самые различные события, произошедшие во всех субъектах РФ, так или иначе влияющие на региональную политическую картину. И в нем Амурская область фигурирует дважды.

На 4-м месте топа событие общероссийского масштаба – неудачный запуск ракеты с космодрома Восточный 28 ноября. Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала, не смогла вывести размещенные на ней спутники на заданную орбиту и упала, предположительно, в Атлантический океан.

На 15-м месте – арест главы ЗАТО Циолковский Николая Кохно, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки.

По мнению политологов, Амурская область входит во вторую группу – с высоким уровнем политической устойчивости (выше – с максимальной). В общем рейтинге по уровню устойчивости Приамурье находится на 25 месте.

Оценивая уровень этой устойчивости, аналитики изучили как положительные, так и отрицательные события, которые за месяц произошли в Амурской области.

К первым относятся: открытие в Приамурье подразделения Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства; обсуждение расширения поддержки сельхозпроизводителей региона «Россельхозбанком»; подписание соглашения с новым резидентом ТОР «Белогорск» – ООО «АмурЭкоРесурс» и поступление на Амурскую авиабазу нового вертолета Ми-8Т.

К отрицательным (кроме ареста главы ЗАТО Циолковский Николая Кохно) отнесли конфликт в Тынде между оппозицией и руководством гордумы: оппозиционеры выступили против введения золотых парашютов для мэра, председателя и зампредседателя гордумы. Также Генпрокуратура сообщила, что Приамурье занимает 5 место по уровню преступности. А Роспотребнадзор включил область в число регионов с самой высокой заболеваемостью сифилисом.