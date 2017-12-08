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В Благовещенске внедорожник врезался в дом, уходя от полиции

В Благовещенске внедорожник врезался в дом, уходя от полиции
Фото: severpost.ru

8 декабря в Благовещенске полицейским пришлось преследовать водителя-нарушителя. Мужчина попытался скрыться от стражей порядка на внедорожнике Land Cruiser, но врезался в дом. В результате серьезно пострадал пассажир этой машины.

Инцидент произошел около 4 часов утра. Сотрудники ДПС заметили автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Его водитель проигнорировал требование об остановке и продолжил движение, увеличив скорость. Полицейские стали преследовать нарушителя. На перекрестке улиц Амурской и Б. Хмельницкого водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в один из домов. В результате 37-летний пассажир получил тяжелую травму.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, по предварительной информации, 42-летний рулевой Land Cruiser был нетрезв. Стражам порядка он оказал неповиновение. На него составили протокол, и Благовещенский городской суд вынес нарушителю наказание – трое суток административного ареста.

Просмотров всего: 2281

#ДТП #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Nexus

    Nexus
    2 часа назад

    эх, жаль не убился об стену дома, вылетев в лобовое стекло.. ну как так-то((

  • полазник

    полазник
    2 часа назад

    ...лобовое там крепкое оказалось..но все же разбилось.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Жаль, не с марком встретился.

    Как всегда страдают непричастные.

  • 55

    55
    1 час назад

    Ну хоть в деревянный дом влетел напротив многоуровневой автостоянки? А то это позорище давно пора снести.

  • полазник

    полазник
    1 час назад

    ...он в кирпичный цоколь влетел. дом на месте.

  • ay

    ay
    1 час назад

    И ему даже не прострелили ногу за неповиновение? Слабовато.

  • AК-47

    AК-47
    21 минута назад

    награда найдет хероя!

    а че,всех теперь стрелять надо за неповиновение?

    не боитесь,что ногу прострелят?

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    ay

    И ему даже не прострелили ногу за неповиновение? Слабовато.



    Всего трое суток это стоит.

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