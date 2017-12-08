В Благовещенске внедорожник врезался в дом, уходя от полиции

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8 декабря в Благовещенске полицейским пришлось преследовать водителя-нарушителя. Мужчина попытался скрыться от стражей порядка на внедорожнике Land Cruiser, но врезался в дом. В результате серьезно пострадал пассажир этой машины.

Инцидент произошел около 4 часов утра. Сотрудники ДПС заметили автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Его водитель проигнорировал требование об остановке и продолжил движение, увеличив скорость. Полицейские стали преследовать нарушителя. На перекрестке улиц Амурской и Б. Хмельницкого водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в один из домов. В результате 37-летний пассажир получил тяжелую травму.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, по предварительной информации, 42-летний рулевой Land Cruiser был нетрезв. Стражам порядка он оказал неповиновение. На него составили протокол, и Благовещенский городской суд вынес нарушителю наказание – трое суток административного ареста.