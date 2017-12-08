В Благовещенске простились с видным общественным деятелем Сергеем Орловым

8 декабря в Благовещенском кафедральном соборе простились с Сергеем Михайловичем Орловым, руководителем проекта «Историческая память Приамурья». В последний путь знаменитого амурчанина провожали родные, друзья, коллеги и общественные деятели города и области.

Сергей Орлов был активным общественным деятелем. Больше 20 лет отслужил в рядах Вооруженных сил, а уйдя в запас, занялся общественно-политической работой. Возглавлял проект «Историческая память Приамурья», возглавлял международные экспедиции, благодаря которым удалось увековечить память более чем 800 амурчан. Сергей Орлов избирался в четыре состава амурской Общественной палаты. В этом году во время экспедиции в Волгоградскую область под его руководством археологи искали останки погибших в Сталинградской битве. При этом обнаружили места захоронения почти 200 амурчан. Поисковые работы Сергей Михайлович хотел продолжить и в следующем году. Самой большой его мечтой было построить в областном центре большое мемориальное кладбище, где можно было бы с почестями хоронить останки воинов.

Теплыми воспоминаниями о Сергее Орлове некоторые из пришедших поделились с корреспондентом «Альфа-новостей».

«Об этом человек можно говорить очень много, но, чтобы понять, нужно с ним работать. Как он болел за то дело, которым он занимался, как он обращался со своими воспитанниками, как он любил свою жену, внучку, с какой теплотой он рассказывал о матери, которая в далеком прошлом была депутатом Российской Федерации… Мы дружили с 93 года. Трудно сейчас найти такого человека, который бы продолжил его дело, очень трудно… У него мечта была – создать книгу памяти погибших в Великой Отечественной войне. Но, я думаю, все-таки мы – его друзья – постараемся найти человека, который продолжит его дело», – поделился депутат городской думы Юрий Кузнецов.

«Особенно печально, когда уходят люди, которые своим примером могли бы заражать других людей, молодых, в частности. Он прямой пример того, если есть желание, энергия, сила воли, то можно сделать очень многое. Таких людей у нас, согласитесь, не так много. Сергей Михайлович именно такой человек был, который мог делать конкретные дела, не считаясь со временем, со своими силами и со здоровьем своим тоже, к величайшему сожалению. Он был примером, он и останется примером. Потому что дела-то есть, они сделаны и будут продолжаться», – рассказал Геннадий Илларионов, руководитель Русского географического общества в Амурской области.

«Несомненная потеря. Хоть и существует расхожая фраза, что нет незаменимых, это как раз тот человек, который незаменим. Сейчас просто невозможно представить, кто встанет на ту стезю, которую Сергей Михайлович торил. Это был человек широчайшей души, энциклопедических познаний. Это был глубоко добрый и порядочный человек. Я горд, что я с ним знаком, что мне пришлось хоть немного, но с ним работать, сотрудничать. Совершенно шоковое известие, что он ушел из жизни», – поделился журналист Павел Савинкин.

«Сергей Михайлович был уникальный человек. Я очень завидовал его энергии, завидовал тому делу, которое он делал. Что он делал – это восстановление памяти о русских воинах, которые защищали нашу страну. То, что он ушел, я считаю, огромная потеря для города, области и страны в целом. Думаю, что мы будем продолжать его дело – то мемориальное кладбище, которое было создано в Благовещенске. И дело о том, чтобы мы помнили наших потомков, наших воинов, воинов-амурчан, которые защищали нашу страну», – пообещал Олег Косолапов, заместитель мэра Благовещенска.

Скончался Сергей Орлов 4 декабря в Москве, на 62-м году после продолжительной болезни. Похоронили Сергея Михайловича на городском кладбище на 17-м километре.