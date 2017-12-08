Из-за холодов электростанции «Амурской генерации» работают с повышенной нагрузкой

Фото: пресс-служба филиала «Амурская генерация»

Устойчивые морозы, пришедшие в Приамурье с начала декабря, вынуждают электростанции филиала «Амурская генерация» АО "ДГК"» работать с повышенной нагрузкой. Так, Благовещенская ТЭЦ ежедневно выдает порядка 12 тысяч гигакалорий.

На ТЭЦ работает полный состав основного оборудования: пять котлоагрегатов и четыре турбоагрегата. Еще два водогрейных котла находятся в резерве. Станция выходит на режим работы с электрической нагрузкой в 380 мегаватт (при установленной мощности в 404 мегаватта).

Для обеспечения теплоснабжения 12 тысяч жителей поселка Прогресс на Райчихинской ГРЭС в работе задействовано два котлоагрегата и два турбоагрегата станции. В сутки Райчихинская ГРЭС выдает порядка 900 гигакалорий тепла. Электрическая нагрузка станции составляет порядка 80 мегаватт.

По словам главного инженера филиала «Амурская генерация» Алексея Яшина, электростанции успешно справляются с возросшей нагрузкой. Этому способствовала качественная подготовка энергообъектов и персонала к зиме: в межотопительный период пополнены запасы реагентов, запчастей и материалов, персонал отработал порядок действий в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пониженных температурах наружного воздуха, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация».

«Чтобы обеспечить потребителей теплом и светом, мы сейчас уделяем повышенное внимание режимам и надежности работы оборудования. На особом контроле – запасы и поставка топлива, – рассказал Алексей Яшин. – Запасы угля и мазута на электростанциях превышают норматив. На весь отопительный сезон договоры по поставкам подписаны, доставка угля отлажена и производится регулярно».