Финансовые аналитики оценили достоинства и просчеты бюджета Приамурья на 2018 год

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Ключевым моментом бюджета-2018 Амурской области является намерение реструктуризировать долги перед федеральным бюджетом. Во многом это связано с законодательными ограничениями: в условиях стагнации в экономике приходится жить по средствам, то есть не наращивать долги, а наоборот, погашать их. Снижать же долговую нагрузку можно двумя путями – форсированно погашая долги либо реструктуризируя их.

В 2017 году областной бюджет уже запланирован и исполняется с профицитом. Профицит уходит на погашение долгов. Это вынужденная мера, продиктованная требованиями по снижению государственного долга. К 1 января 2018 года он должен быть снижен на 3,5 миллиарда рублей.

Необходимо понимать, что при этом деньги реально изымаются из экономики региона, а не вкладываются в нее. С другой стороны, использование заемного капитала – основной драйвер роста экономики в современном мире.

Ради достижения профицита бюджета властям нужно идти на сокращение расходов. Однако выбор статей расходов, которые можно сократить – не особо велик. Федеральным законодательством для субъектов закреплены те расходы, секвестировать которые регионы не в праве: дорожный фонд, взносы на неработающее население для ФОМС, дотации и субвенции местным бюджетам. В Амурской области эти статьи составляют 55 % объема расходов бюджета, или 22,7 миллиарда рублей.

Альтернативой ускоренному погашению долгов является их реструктуризация, то есть договоренность с кредиторами об изменении графика выплат. Но долг остается, только, например, его платят не за 10 лет, а за 30. Иными словами, текущий рост расходов бюджета за счет реструктуризации долга поможет увеличить эти доходы в будущем.

Логика властей Амурской области выглядит правильной. Крупнейшими плательщиками налогов в регионе на протяжении многих лет являются предприятия электроэнергетики, транспорта, строительной и добывающей отраслей. Кроме этого, в области реализуются четыре крупных инвестиционных проекта – космодром Восточный, Нижне-Бурейская ГЭС, магистральный газопровод «Сила Сибири» и Амурский газоперерабатывающий завод. Уже за 9 месяцев текущего года от реализации данных проектов в консолидированный бюджет области поступило 1,5 миллиарда рублей. Следует также отметить, что у региона есть и дополнительные резервы к дальнейшему наращиванию налогового потенциала. Предусматривается рост численности работающих, задействованных на строительстве Амурского ГПЗ, до 14,5 тысячи человек в 2018 году. Улучшение налогового администрирования по данному направлению позволит региону дополнительно получить от 0,5 до 1 миллиарда рублей налогов на доходы физических лиц.

Наличие таких масштабных инвестиционных проектов оправдывает, конечно, и реструктуризацию долга – стоит сейчас выгодно вложить средства в рост экономики региона, пока это актуально, – и вложения в социальную и инфраструктуру (на новых предприятиях должен кто-то работать, эти люди должны жить достойно, специалистов из других регионов логичнее переманивать хорошими условиями жизни).

Однако в современном мире инвестиционная привлекательность определяется целым комплексом обстоятельств. Можно привлечь стратегического инвестора и построить крупный завод. Но гораздо больший эффект дает развитие бизнеса вокруг такого предприятия: кто-то должен хотя бы кормить его сотрудников. Иными словами, нужны комплексные меры стимулирования развития, в том числе – меры стимулирования малого бизнеса, инвестиций.

Прежде всего, это меры бюджетного стимулирования – налоговые послабления малому бизнесу, освобождение от налогов капитальных инвестиций и тому подобное. Пока в бюджете Амурской области на 2018 год они не прописаны. Конечно, нет определенности и с реструктуризацией долга – это вопрос следующего года. Но инвестиции любят определенность.

Видимо, поэтому правительство области уже сейчас обозначает источники роста, предположительно прописав, на что пойдут доходы, высвобожденные в ходе реструктуризации долга, и обозначив, какая их часть пойдет на стимулирования экономики и инвестиций.