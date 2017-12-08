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32 лифта планируют заменить в Тынде в 2018 году

32 лифта планируют заменить в Тынде в 2018 году
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Александр Козлов во время визита в Тынду оценил работу по замене лифтов в многоэтажных домах. Гендиректор Фонда капитального ремонта региона Сергей Батурин рассказал главе области, что уже сделано в этом направлении в городе и что еще предстоит сделать.

«В этом году было запланировано порядка 80 миллионов рублей на замену 25 лифтов в 12 многоквартирных домах. По итогам конкурсов сумма сократилась – один лифт стоит более двух миллионов рублей. До конца 2017 года 15 лифтов будут заменены в 7 домах. На следующий год запланирована замена 32 лифтов в 14 многоквартирных домах», – сказал Сергей Батурин.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, Тында занимает второе место в Приамурье по количеству лифтов в жилых домах. В свое время центр города строили по московским проектам, поэтому здесь много 9- и 16-этажных домов.

Жители многоэтажек, где уже заменили подъемники, поблагодарили Александра Козлова. Жильцы квартиры на девятом этаже рассказали, что старый лифт в их подъезде вышел из строя почти два года назад. Теперь же люди вновь могут подниматься на верхние этажи с комфортом.

«Проблема работы лифтов – это очень важный вопрос, который беспокоит жителей нашей северной столицы. В 2012 году, когда я работал министром ЖКХ региона, нам удалось провести большую работу и поменять за лето 48 лифтов. Сейчас эта работа продолжена, в Тынде ведется замена лифтов, конечно, она будет продолжена и в следующие годы. Жалобы граждан на состояние лифтового хозяйства остаются на особом контроле», – подчеркнул Александр Козлов.

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#жизнь #ЖКХ #Тында

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    1 минута назад

    Труш, не спи, замерзнешь.

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