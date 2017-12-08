Благовещенцев приглашают написать правовой диктант и сэкономить 100 тысяч рублей

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В субботу, 9 декабря, благовещенцы смогут проверить свои знания законов. Тестирование на знание основ правовой грамотности пройдет в АмГУ. Участникам обещают бесплатную юридическую помощь до победного.

Участникам предстоит ответить на 50 вопросов, которые разделены на 5 блоков: финансы, здоровье, социальная, личная сферы и сфера безопасности, в частности, обязаны ли в медицинских учреждениях бесплатно давать бахилы, могут ли врачи скорой помощи отказать человеку без полиса. И даже такой вопрос: жена с мужем не развелись официально, при этом женщина живет с другим мужчиной и рожает ему ребенка – кто будет указан в графе отцовство?

Результаты участники получат на свою электронную почту через неделю после тестирования. Придет так называемый паспорт правового здоровья. Там будет указано, в каких сферах есть пробелы в знаниях законов.

Организаторы проекта подсчитали, что каждый житель страны в течение года сталкивается с 5-7 правовыми проблемными ситуациями. При этом, по словам экспертов, из-за незнания законов и своих прав каждый человек теряет до 100 тысяч рублей в год.

«В конце теста каждому участнику, который придет, будет подарок – мобильное приложение от Европейской юридической службы, по которому он сможет получить абсолютно бесплатно юридическую помощь по одному из вопросов. Не просто консультацию, а реальную помощь, то есть доведение вопроса до решения», – рассказал Артём Устинов, официальный представитель Европейской юридической службы.

Такой же подарок можно получить, даже если возможности прийти нет. Для этого необходимо выполнить все условия на странице в Инстаграме @artyomustinov_yurist_vash. Другой подарок для участников – вип-карта с максимальной скидкой в один из магазинов города.

Всероссийский правовой диктант проводится третий раз. Два предыдущих мероприятия охватили более 15 тысяч человек. В этот раз он проходит в 60 городах страны. Благовещенск принимает участие впервые.

Тестирование пройдет 9 декабря в АмГУ, в 16.00 в аудитории № 1 главного корпуса. Организаторы приглашают всех желающих.