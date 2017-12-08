Тигры президента Боря и Светлая воспитывают троих детенышей

Фото: amur-tiger.ru

«Тигрят трое. Их возраст примерно один год. Они бодры и веселы, с любопытством обнюхивают маркировочные деревья. Пока сложно точно определить их пол, но зато удалось рассмотреть их полоски и увидеть знакомые рисунки. Так, у одного из тигрят есть "бесполосый" бок, точь-в-точь как у отца – тигра Бориса", – сообщает пресс-служба центра «Амурский тигр».

Когда началась зима, рассказал гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, Светлая вернулась на свой зимний охотничий участок и «показала» тигрят. Как говорят экологи, глава семейства – тигр Борис, который также попал в объектив, – находится в прекрасной форме.

О появлении потомства у Светлой и Бориса стало известно весной этого года. Однако, сколько детенышей принесла Светлая, сказать никто не мог – на всех кадрах, полученных учеными, малыши прятались за мамой. Точно узнать состав семьи хищников удалось благодаря новому видео с фотоловушек в заказнике «Журавлиный».

Сейчас установлено, что на территории Еврейской области обитают не менее 11 амурских тигров. Из них четверо – это хищники, выпущенные на территории области после реабилитации, еще пятеро – детеныши реабилитированных тигров. Тогда как в 2013 году здесь обитал всего один краснокнижный хищник.

«Для охраны тигров в ЕАО требует принятие незамедлительных административных решений, таких как создание национального парка "Помпеевский" и усиление работы службы охотничьего надзора», – убежден Сергей Арамилев.

Светлую и Бориса выпустили в тайгу в 2014 году. К жизни в дикой природе их готовили в специальном центре реабилитации. Тигра Борю вместе с двумя другими тигрятами-сиротами – Кузей и Илоной – в мае того же года в тайгу Амурской области выпустил президент России Владимир Путин. В июне в Еврейской автономной области выпустили тигрицу Светлую и тигра Устина. Переселение хищников проходило в рамках федеральной программы, которую курирует президент.

Светлая жила одна в заказнике «Журавлиный» ЕАО. Примерно через год после выпуска туда пришел Борис, и они создали семью.