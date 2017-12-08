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сегодня, 13:29 1

Амурские мамы получат почти 60 миллионов рублей

Амурские мамы получат почти 60 миллионов рублей
Фото: domato.ru

В пятницу, 8 декабря, Пенсионный фонд перечислит 59,3 миллиона рублей материнского капитала для 226 амурских семей. Деньги пойдут на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки и образование детей.

73семьи потратят капитал на приобретение или строительство жилья на общую сумму 27 миллионов рублей; 67 – на погашение ипотеки на сумму 29,2 миллиона; 64 – рассчитаются за детский сад, сумма составит 2 миллиона; 22 – на обучение детей в вузах на сумму 1,1 миллиона рублей.

Следующее перечисление средств материнского капитала планируется 21-22 декабря – по заявлениям, поданным в Пенсионный фонд с 15 по 30 ноября. Перечисления производятся не позднее, чем через 1 месяц и 10 дней со дня подачи заявления.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей, в 2018 году индексации не предусмотрено. Программу федерального материнского капитала собираются продлить до 2021 года, то есть необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены, сообщает пресс-служба ПФР.

Телефон областной горячей линии по вопросам федерального маткапитала – 8 (4162) 202-422.

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#Пенсионный фонд

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Комментарии
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  • Max412

    Max412
    40 минут назад

    Теперь этот звон прославляющий Пу будет до самых выборов стоять?

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