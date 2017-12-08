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Слабые осадки: прогноз погоды в Амурской области на 9 декабря

Слабые осадки: прогноз погоды в Амурской области на 9 декабря
Фото: my.goodhouse.com.ua

В субботу, 9 декабря, в Амурской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве северных районов и местами по югу пойдет слабый снег. Днем в большинстве западных районов и местами по востоку также ожидаются осадки.

Ночью ветер юго-восточного, восточного направления подует со скоростью 2-7 метров в секунду, днем его направление изменится на северо-восточное, скорость – 2-7 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 28-33, местами при прояснении по северу будет минус 35-40 градусов. Днем температура поднимется до 18-23, по северу – до 25-30 градусов со знаком минус.

В Благовещенске в субботу облачно с прояснениями, в утренние часы и днем временами будет идти слабый снег. Ночью юго-восточный ветер разовьет скорость до 2-7. Днем он будет дуть с северо-востока – 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 28-30, днем – 20-22 градуса ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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