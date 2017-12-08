Амурский бард написал песню о Владимире Путине, снова решившем участвовать в выборах

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Вот уж четвертая попытка, Глядишь, получится у нас Исправить все свои ошибки, Не повторять их как в тот раз, – поется в песне.

Но автор признался, что на самом деле этой надежды он уже не испытывает.

«Я сомневаюсь, – сказал Александр Викулов. – Я раньше Владимиру Путину симпатизировал, а в последние годы уже нет доверия. Надежда, конечно, теплится, но шансы малы. Если уж за столько лет не смог изменить жизнь…».

Музыкант признался, что уже года три не участвует в выборах, так как убежден, что там всё куплено и участники подставные.

«Проблема в том, что сейчас не видно других кандидатов, которым я бы поверил, – считает Александр Викулов. – Пока выборы, они все хорошо говорят и много обещают. А как выборы прошли – обещания остаются пустыми обещаниями».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Александр Викулов неоднократно отмечался песнями на актуальные события. Он написал песни о блэкауте и дальневосточном гектаре.