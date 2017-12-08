Амурский бард написал песню о Владимире Путине, снова решившем участвовать в выборах
Автор-исполнитель Александр Викулов, который любит писать на актуальные темы, сочинил песню о выдвижении Владимира Путина на выборы президента на четвертый срок. В ней амурский бард выразил надежду, что, может быть, в этот раз удастся исправить ошибки и сделать жизнь лучше.
- Вот уж четвертая попытка,
- Глядишь, получится у нас
- Исправить все свои ошибки,
- Не повторять их как в тот раз, – поется в песне.
Но автор признался, что на самом деле этой надежды он уже не испытывает.
«Я сомневаюсь, – сказал Александр Викулов. – Я раньше Владимиру Путину симпатизировал, а в последние годы уже нет доверия. Надежда, конечно, теплится, но шансы малы. Если уж за столько лет не смог изменить жизнь…».
Музыкант признался, что уже года три не участвует в выборах, так как убежден, что там всё куплено и участники подставные.
«Проблема в том, что сейчас не видно других кандидатов, которым я бы поверил, – считает Александр Викулов. – Пока выборы, они все хорошо говорят и много обещают. А как выборы прошли – обещания остаются пустыми обещаниями».
Как сообщало ИА «Амур.инфо», Александр Викулов неоднократно отмечался песнями на актуальные события. Он написал песни о блэкауте и дальневосточном гектаре.
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