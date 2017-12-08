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сегодня, 12:23 8

Амурский бард написал песню о Владимире Путине, снова решившем участвовать в выборах

Амурский бард написал песню о Владимире Путине, снова решившем участвовать в выборах
Фото: tass.ru

Автор-исполнитель Александр Викулов, который любит писать на актуальные темы, сочинил песню о выдвижении Владимира Путина на выборы президента на четвертый срок. В ней амурский бард выразил надежду, что, может быть, в этот раз удастся исправить ошибки и сделать жизнь лучше.

  1. Вот уж четвертая попытка,
  2. Глядишь, получится у нас
  3. Исправить все свои ошибки,
  4. Не повторять их как в тот раз, – поется в песне.

Но автор признался, что на самом деле этой надежды он уже не испытывает.

«Я сомневаюсь, – сказал Александр Викулов. – Я раньше Владимиру Путину симпатизировал, а в последние годы уже нет доверия. Надежда, конечно, теплится, но шансы малы. Если уж за столько лет не смог изменить жизнь…».

Музыкант признался, что уже года три не участвует в выборах, так как убежден, что там всё куплено и участники подставные.

«Проблема в том, что сейчас не видно других кандидатов, которым я бы поверил, – считает Александр Викулов. – Пока выборы, они все хорошо говорят и много обещают. А как выборы прошли – обещания остаются пустыми обещаниями».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Александр Викулов неоднократно отмечался песнями на актуальные события. Он написал песни о блэкауте и дальневосточном гектаре.

Просмотров всего: 625

#выборы #музыка

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Александр! Молодец)) Не побоялся)) Уважение тебе))

  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    1 час назад

    Господи. Какой бред! Пустой набор слов. Порой даже не в рифму. Ра-зо-ча-ро-ва-ний... это вообще не в размер. Сумасшедше спетое ищё. Я валяюсь. Саша. Есть же милые песни у тебя. Ну зачем тут позориться? Если уж и писать про Путина, то должно быть всё безупречно. И не вызывать насмешек.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Что-то вспомнилось: "Не у нас, а у вас".

    *** автор, подкорректируйте

  • full

    full
    1 час назад

    А как правильно - на благо всей стране или всей страны? Или пофиг?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    что вижу то пою. Про любовь может лучше получится?

  • Зритель

    Зритель
    1 час назад

    Сергей Логвинов 33 минуты назад

    Господи. Какой бред! Пустой набор слов. Порой даже не в рифму. Ра-зо-ча-ро-ва-ний... это вообще не в размер. Сумасшедше спетое ищё. Я валяюсь. Саша. Есть же милые песни у тебя. Ну зачем тут позориться? Если уж и писать про Путина, то должно быть всё безупречно. И не вызывать насмешек.

    Как работает Путин, мягко говоря небезупречно, так про него и написали "небезупречно". Знать иного не заслуживает. А вообще даже в спорте дают три попытки, не справился-долой.

  • Торквемада

    Торквемада
    47 минут назад

    Ну какая же это ЛАЖА. Как же это лизожопство вымораживает. Вот Шнур напишит как надо про этого вора в законе и клип снимит без купюр.

  • Да.умный

    Да.умный
    46 минут назад

    ))) о чем? ну о чем? все ради хайпа. Чтоб повысить рейтинг, надо поднять пи..ки, чтоб поднять пи..ки покажите си.ьки))

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