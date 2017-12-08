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Раненная в детсаду Благовещенска женщина скончалась

Раненная в детсаду Благовещенска женщина скончалась
Фото: vk.com

Скончалась молодая женщина, которую тяжело ранил в детском саду Благовещенска ее муж. Как рассказала ИА «Амур.инфо» заместитель главного врача областной клинической больницы Людмила Остапенко, смерть зафиксировали утром 8 декабря.

Как сообщало Амур.инфо, нападение на молодую маму произошло 27 ноября. Утром ее обнаружили в детском саду № 47 со множественными ножевыми ранениями. Горожанку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позже правоохранители задержали подозреваемого в нападении – супруга пострадавшей. Его поместили в изолятор временного содержания, а затем заключили под стражу на два месяца, до 28 января 2018 года. Вину в совершении нападения мужчина признал. По его словам, причиной, по которой он пошел на преступление, стала личная неприязнь.

Действия нападавшего сейчас квалифицируют как покушение на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Ранее речь шла об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По всей видимости, теперь речь будет идти об убийстве.

У погибшей остался ребенок. Сейчас он у бабушки.

Просмотров всего: 6523

#происшествия #криминал

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Комментарии
Показать все (34) Обсудить на форуме
  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Афигеть. =(

  • Jackson

    Jackson
    2 часа назад

    страшное горе, очень жаль ребенка

  • full

    full
    2 часа назад

    Простите зануду, но по русски - раненая.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Из-за одного дебила вот так.....И ребенка оставил без родителей

  • 2509

    2509
    2 часа назад

    Жаль девушку, ребеночек осиротел! Козел, гореть ему в аду!

  • medium

    medium
    1 час назад

    Считаю правильным его фио и лицо показать. чтобы потом когда он отсидит и выйдет и захочет заново жениться женщины знали урода в лицо

  • бусяка

    бусяка
    1 час назад

    Выродок. Чтоб он сгнил в тюрьме.

  • Tania888

    Tania888
    1 час назад

    Господи, какой ужас(((( Бедный ребеночек, сердце кровью обливается от таких новостей((((

  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    1 час назад

    Кошмар

  • ЭЛИНА АМУРСКАЯ

    ЭЛИНА АМУРСКАЯ
    1 час назад

    Больной на всю голову, нормальный человек даже в порыве такого не сделает. Соболезнования семье. Мужества вам... держитесь.

  • sms-ка

    sms-ка
    1 час назад

    Да, видимо он по жизни чмо и дитя свое не любит, урод. Кому хорошо сделал, не понять. Личная неприязнь у него.

  • neverstop

    neverstop
    1 час назад

    Придурок, ребёнка оставил без родителей, родителей лишил дочери. Отморозок.

  • hghhgh

    hghhgh
    1 час назад

    руки отрезать козлу этому

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    убил по неосторожности. Так это будет звучать. Мразь психованная.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    а врачи? Почему же так, ведь выжила сначала!?

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    alex 3

    убил по неосторожности. Так это будет звучать. Мразь психованная.



    по-вашему человек, тыкая ножом в другого человека, не отдавал себе отчета, что может его убить? да ну?!

  • Трытата

    Трытата
    1 час назад

    на кол урода!

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Пит-стоп
    alex 3

    убил по неосторожности. Так это будет звучать. Мразь психованная.



    по-вашему человек, тыкая ножом в другого человека, не отдавал себе отчета, что может его убить? да ну?!


    это далеко не по-моему, это современная российская судебная практика. Я бы припаял умышленное убийство со всеми отягчающими.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    1 час назад

    Несчастный малыш остался без мамы... Горе горюшко... Мужика на органы разобрать

  • Торквемада

    Торквемада
    59 минут назад

    дырявый парашник

  • бусяка

    бусяка
    57 минут назад

    Сейчас родители наймут адвоката и отмажут свое дитятко

  • pacificstrong

    pacificstrong
    42 минуты назад

    нечеловек

  • ovver

    ovver
    36 минут назад

    Как земля носит таких.....мразь

  • Andrei28rus

    Andrei28rus
    31 минута назад



    "припаял умышленное убийство со всеми отягчающими"



    йуристы, млин.Сначала разберитесь в вопросе что убийство это уже умышленное причинение смерти, поэтому умышленное убийство звучит как "мокрая вода". Кароче, в РФ неумышленных убийств не бывает, также как и не бывает "сухой воды"

  • Фергюсон

    Фергюсон
    31 минута назад

    Пит-стоп

    alex 3

    убил по неосторожности. Так это будет звучать. Мразь психованная.



    по-вашему человек, тыкая ножом в другого человека, не отдавал себе отчета, что может его убить? да ну?!



    бывает если другой чел выведет первого из-себя

    вам ли не знать

    в жизни то не рискуете небось так хамить людям, как в инете?

  • Фергюсон

    Фергюсон
    28 минут назад

    alex 3

    а врачи? Почему же так, ведь выжила сначала!?



    видать крови много потеряла

    а там уже ничо не сделаешь

  • Ириночка

    Ириночка
    25 минут назад

    Матери соболезнования.

  • Ириночка

    Ириночка
    25 минут назад

    Матери соболезнования.

  • Ириночка

    Ириночка
    23 минуты назад

    И здоровья, чтоб ребёнка поднять. Отца лишить родительских прав на ребёнка.

  • Елена2

    Елена2
    11 минут назад

    Боже , какая новость страшная , бедный малыш. Чтоб этот папаша , сгнил где нибудь

  • Brabusяга

    Brabusяга
    8 минут назад

    Соболезнования близким...

    Малышку жалко до слёз. А этому выродку самую высокую кару

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    4 минуты назад

    Andrei28rus



    "припаял умышленное убийство со всеми отягчающими"



    йуристы, млин.Сначала разберитесь в вопросе что убийство это уже умышленное причинение смерти, поэтому умышленное убийство звучит как "мокрая вода". Кароче, в РФ неумышленных убийств не бывает, также как и не бывает "сухой воды"



    Видимо вода у вас в голове, если такую ерунду написали. Учите мат часть и формы вины.

  • Nikodim

    Nikodim
    2 минуты назад

    страшная новость. что за уроды живут? вечером попьяне сгоряча - это неприязнь. но утром пойти в детский сад с ножом, бить свою бывшую 14 раз ножом, зная, что здесь твой ребенок.. которого ты лишаешь на всю жизнь матери и отца... больно осознавать эмоции матери погибшей. еще больней представить эмоции малыша, когда он поймет, что произошло в его судьбе. таким уродам пожизненное нужно давать как минимум. очень жаль, что на таких нет казни.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    28 секунд назад

    Фергюсон

    Пит-стоп

    alex 3

    убил по неосторожности. Так это будет звучать. Мразь психованная.



    по-вашему человек, тыкая ножом в другого человека, не отдавал себе отчета, что может его убить? да ну?!



    бывает если другой чел выведет первого из-себя

    вам ли не знать

    в жизни то не рискуете небось так хамить людям, как в инете?



    ты за себя что ли боишься? не бойся, я тебя не трону

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