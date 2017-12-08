Раненная в детсаду Благовещенска женщина скончалась

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Скончалась молодая женщина, которую тяжело ранил в детском саду Благовещенска ее муж. Как рассказала ИА «Амур.инфо» заместитель главного врача областной клинической больницы Людмила Остапенко, смерть зафиксировали утром 8 декабря.

Как сообщало Амур.инфо, нападение на молодую маму произошло 27 ноября. Утром ее обнаружили в детском саду № 47 со множественными ножевыми ранениями. Горожанку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позже правоохранители задержали подозреваемого в нападении – супруга пострадавшей. Его поместили в изолятор временного содержания, а затем заключили под стражу на два месяца, до 28 января 2018 года. Вину в совершении нападения мужчина признал. По его словам, причиной, по которой он пошел на преступление, стала личная неприязнь.

Действия нападавшего сейчас квалифицируют как покушение на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Ранее речь шла об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По всей видимости, теперь речь будет идти об убийстве.

У погибшей остался ребенок. Сейчас он у бабушки.