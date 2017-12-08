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При пожаре в Белогорске пострадали двое взрослых и ребенок

При пожаре в Белогорске пострадали двое взрослых и ребенок
Фото: miasskiy.ru

В ночь на 8 декабря в Белогорске тушили пожар на двух частных подворьях, расположенных по соседству. Не обошлось без пострадавших – ожоги получили двое взрослых и ребенок.

В какое время поступило сообщение, не уточняется. Пресс-служба амурского управления МЧС пишет, что на одном подворье горели частный дом, гараж и летняя кухня под одной крышей, на втором – летняя кухня. Пожарные были на месте через 5 минут после поступления вызова. В это время из-под кровли дома шел дым; гараж, в котором находился автомобиль, горел открытым пламенем. На то, чтобы ликвидировать открытое горение, ушло 12 минут.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно выбралась семья – мужчина, женщина и девочка 2011 года рождения. Все они получили ожоги и были доставлены в Белогорскую городскую больницу.

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#Белогорск #пожары #происшествия

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