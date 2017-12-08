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В Приамурье раскидывают сети для частей ракеты-носителя, запущенной с Восточного

В Приамурье раскидывают сети для частей ракеты-носителя, запущенной с Восточного
Фото: interfax-russia.ru

В Амурской области продолжаются работы по подготовке к распилу и вывозу найденных частей ракеты-носителя «Союз-2.1б». В местах падения расширяют площадки для посадки вертолета и устанавливают специальные сети для погрузки распиленных фрагментов.

Сети с остатками ступеней будут крепить к вертолету и таким образом транспортировать на специальный полигон в Зее.

«Когда их сюда привезут, я беру с собой представителя Роспотребнадзора, корреспондента, еду туда на место с дозиметром. Мы это дело все официально замеряем и информируем население… По опыту прошлого года – я сам выезжал, замерял радиационный фон. Дозиметр ставил на фрагмент, фон был в норме», – рассказал глава Зейского района Андрей Ложечкин.

О том, когда начнется работа по распилу, официальной информации пока нет.

Всего специалистам необходимо распилить 4 найденных в Тындинском районе фрагмента. Несколько частей ракеты-носителя обнаружили также в Якутии.

Как сообщало Амур.инфо, ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» 28 ноября. Поначалу запуск назвали успешным. Однако спутники, которые ракета должна была доставить на орбиту, на связь так и не вышли. Предполагаемое место их падения – северная часть Атлантического океана.

В СМИ сообщается, что при запуске в заложенной программе не был учтен большой угол разворота с Восточного. Не были скоординированы полетные задания для ракеты-носителя и разгонного блока и не проведено их предварительное совместное тестирование. Это и называют причиной аварии разгонного блока «Фрегат».

Госкомиссия, созданная для расследования причин неудачи, должна закончить работу 15 декабря.

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#жизнь #космодром #космос #происшествия

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Заголовок достойный Амуринфо...

    Раскидывают сети для частей ракеты(ловить собираются падающие фрагменты?) или для погрузки найденных частей ракеты?

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    что то я немного не понимаю, а при чем тут детали ракеты и дозиметр радиации? если при сборке и запуске нет радиоактивных материалов, то откуда им потом на отработанных ступенях взяться? может на присутствие вредных химических элементов нужно "дозиметры" ставить?

  • Наталья Шлямова

    Наталья Шлямова
    1 час назад

    Сети надо закидывать в Атлантику спутники там

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