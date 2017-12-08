В Приамурье раскидывают сети для частей ракеты-носителя, запущенной с Восточного

Фото: interfax-russia.ru

В Амурской области продолжаются работы по подготовке к распилу и вывозу найденных частей ракеты-носителя «Союз-2.1б». В местах падения расширяют площадки для посадки вертолета и устанавливают специальные сети для погрузки распиленных фрагментов.

Сети с остатками ступеней будут крепить к вертолету и таким образом транспортировать на специальный полигон в Зее.

«Когда их сюда привезут, я беру с собой представителя Роспотребнадзора, корреспондента, еду туда на место с дозиметром. Мы это дело все официально замеряем и информируем население… По опыту прошлого года – я сам выезжал, замерял радиационный фон. Дозиметр ставил на фрагмент, фон был в норме», – рассказал глава Зейского района Андрей Ложечкин.

О том, когда начнется работа по распилу, официальной информации пока нет.

Всего специалистам необходимо распилить 4 найденных в Тындинском районе фрагмента. Несколько частей ракеты-носителя обнаружили также в Якутии.

Как сообщало Амур.инфо, ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» 28 ноября. Поначалу запуск назвали успешным. Однако спутники, которые ракета должна была доставить на орбиту, на связь так и не вышли. Предполагаемое место их падения – северная часть Атлантического океана.

В СМИ сообщается, что при запуске в заложенной программе не был учтен большой угол разворота с Восточного. Не были скоординированы полетные задания для ракеты-носителя и разгонного блока и не проведено их предварительное совместное тестирование. Это и называют причиной аварии разгонного блока «Фрегат».

Госкомиссия, созданная для расследования причин неудачи, должна закончить работу 15 декабря.