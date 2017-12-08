В России готовят ужесточение процедуры техосмотра автомобилей

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Минэкономики подготовило масштабный план по реформированию техосмотра (ТО) автомобилей: в ближайшее время в правительство будут внесены поправки к КоАП, УК и другим законам. Планируется ужесточить правила работы операторов ТО, чтобы те не могли продавать гражданам диагностические карты без проверки автомобиля. Автовладельцев ждет штраф за управление машиной с непройденным ТО – предварительно в размере 800 рублей.

По данным Минэкономики, количество фактически проводимых техосмотров сократилось за пять лет на 20–33 %. По данным союза операторов ТО «Техэксперт», всего 20 % автовладельцев предоставляют машину на осмотр.

По новым правилам, процедура прохождения техосмотра будет фиксироваться оператором на видео и фото, а госконтроль над операторами будет передан Ространснадзору. Содержанием базы данных АИС ТО будет заниматься РСА. Санкции за выдачу диагностических карт без проверки автомобиля будут усилены, также введут уголовное наказание за внесение в АИС ТО недостоверных сведений.

В Минэкономики заверили, что поправки уже согласованы со всеми ведомствами (включая ГИБДД): в декабре планируется внесение законопроекта в правительство РФ. Впрочем, по итогам ОФВ правительственная комиссия по административной реформе может поручить подготовить еще один пакет поправок.

Гендиректор союза «Техэксперт» Сергей Зайцев раскритиковал планы Минэкономики. «Передавать техосмотр Ространснадзору нельзя, ведомство находится в таком кадровом и бюджетном голодании, что не может справиться и с существующими функциями, включая контроль над пассажирскими перевозками», – отметил он. Сергей Зайцев считает, что нужны комиссии, состоящие из представителей МВД, местных органов властей и представителей профессионального сообщества.