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сегодня, 11:16 6

В России готовят ужесточение процедуры техосмотра автомобилей

В России готовят ужесточение процедуры техосмотра автомобилей
Фото: groupon.com.au

В России планируют ужесточить правила работы операторов техосмотра, так как в стране растет число ДТП из-за неисправных автомобилей. В связи с этим вновь вводится штраф за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр, а также ряд других мер, сообщает «Коммерсант».

Минэкономики подготовило масштабный план по реформированию техосмотра (ТО) автомобилей: в ближайшее время в правительство будут внесены поправки к КоАП, УК и другим законам. Планируется ужесточить правила работы операторов ТО, чтобы те не могли продавать гражданам диагностические карты без проверки автомобиля. Автовладельцев ждет штраф за управление машиной с непройденным ТО – предварительно в размере 800 рублей.

По данным Минэкономики, количество фактически проводимых техосмотров сократилось за пять лет на 20–33 %. По данным союза операторов ТО «Техэксперт», всего 20 % автовладельцев предоставляют машину на осмотр.

По новым правилам, процедура прохождения техосмотра будет фиксироваться оператором на видео и фото, а госконтроль над операторами будет передан Ространснадзору. Содержанием базы данных АИС ТО будет заниматься РСА. Санкции за выдачу диагностических карт без проверки автомобиля будут усилены, также введут уголовное наказание за внесение в АИС ТО недостоверных сведений.

В Минэкономики заверили, что поправки уже согласованы со всеми ведомствами (включая ГИБДД): в декабре планируется внесение законопроекта в правительство РФ. Впрочем, по итогам ОФВ правительственная комиссия по административной реформе может поручить подготовить еще один пакет поправок.

Гендиректор союза «Техэксперт» Сергей Зайцев раскритиковал планы Минэкономики. «Передавать техосмотр Ространснадзору нельзя, ведомство находится в таком кадровом и бюджетном голодании, что не может справиться и с существующими функциями, включая контроль над пассажирскими перевозками», – отметил он. Сергей Зайцев считает, что нужны комиссии, состоящие из представителей МВД, местных органов властей и представителей профессионального сообщества.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    одумались!!! или страховщики карманы набили?

  • Max412

    Max412
    2 часа назад

    Решили попугать перед новым годом и выборами))) Как можно ужесточить то чего нет. Сами же давно уничтожили.

  • Варфоломей

    Варфоломей
    2 часа назад

    Видимо накурились в Москве чего-то, точно... В настоящее время полис ОСАГО невозможно оформить без предьявления диагностической карты. И что там еще "ужесточать"?

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад



    в стране растет число ДТП из-за неисправных автомобилей.



    Пункт второй. В стране растет число ДТП из-за исправных автомобилей.

    Пункт третий. В стране растет число ДТП из-за пешеходов.

    Пункт четвертый. В стране растет число ДТП из-за состояния дорожного покрытия.

    Пункт пятый. В стране тупо растет число ДТП.

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    разделить или угробить - на этом заработать. объединить или восстановить - на этом тоже заработать. суть экономической политики и реформ в России за последние 25 лет.

  • Alex-пешеход

    Alex-пешеход
    1 час назад

    Варфоломей

    Видимо накурились в Москве чего-то, точно... В настоящее время полис ОСАГО невозможно оформить без предьявления диагностической карты. И что там еще "ужесточать"?



    Так теперь еще и хотят штрафовать за отсутствие ТО на 800 + за отсутствие ОСАГО 800. Итого 1600 с машины.

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