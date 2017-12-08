Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:14 0

В Приамурье пропал 15-летний подросток

В Приамурье пропал 15-летний подросток
Фото: theins.ru

Амурская полиция разыскивает молодого человека, который пропал 30 ноября в поселке Восточный Октябрьского района. В этот день 15-летний парень ушел из местного реабилитационного центра для несовершеннолетних. Где он может быть, неизвестно.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, пропавший – Степанов Владислав Александрович 03.08.2002 года рождения. Из примет парня: рост 163 сантиметра, среднее телосложение, глаза серо-зеленого цвета, волосы русые. Есть и особые приметы: шрамы на левой голени и левой руке.

На момент ухода из реабилитационного центра подросток был одет в куртку-парку темно-синего цвета и черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8 (4162) 59-41-07 и 8 (4162) 59-41-05.

Просмотров всего: 1509

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 33

Раненная в детсаду Благовещенска женщина скончалась
Происшествия

При пожаре в Белогорске пострадали двое взрослых и ребенок
Общество 3

В Приамурье раскидывают сети для частей ракеты-носителя, запущенной с Восточного
Общество 2

Мошенник выдавал себя за работника белогорской администрации