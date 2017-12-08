В Приамурье пропал 15-летний подросток

Фото: theins.ru

Амурская полиция разыскивает молодого человека, который пропал 30 ноября в поселке Восточный Октябрьского района. В этот день 15-летний парень ушел из местного реабилитационного центра для несовершеннолетних. Где он может быть, неизвестно.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, пропавший – Степанов Владислав Александрович 03.08.2002 года рождения. Из примет парня: рост 163 сантиметра, среднее телосложение, глаза серо-зеленого цвета, волосы русые. Есть и особые приметы: шрамы на левой голени и левой руке.

На момент ухода из реабилитационного центра подросток был одет в куртку-парку темно-синего цвета и черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8 (4162) 59-41-07 и 8 (4162) 59-41-05.