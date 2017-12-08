Мошенник выдавал себя за работника белогорской администрации

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Белогорская бизнес-леди, руководящая предприятием в сфере общепита, едва не стала жертвой мошенников. По телефону ее пытался обмануть мужчина, представившийся работником администрации Белогорска.

Владелице позвонил мужчина, представившийся Игорем Сергеевичем Князевым, административным чиновником. Он попросил оформить спецзаказ на два столика с общим количеством более десятка человек. Мужчина придал важности заказу, сообщив, что как раз завершается встреча в кабинете главы Белогорска, а сразу после совещания нужна спокойная обстановка без лишних посетителей. Предпринимательница заверила, что заказ выполнят сразу.

Однако на предполагаемый спецзаказ никто не пришел, а на телефон предпринимательницы последовали гневные звонки с требованием встретить гостей на крыльце здания администрации и обещанием доложить главе о возмутительном отношении к делу.

Женщина позвонила в администрацию Белогорска, где отметили, что никаких спецзаказов для них нет, так же, как не было и совещания у главы города. В администрации подчеркнули, что оказание услуг для нужд муниципалитета в сфере организации питания при проведении общегородских мероприятий осуществляется в рамках конкурентных процедур в соответствии с федеральным законом. Бизнес-леди посоветовали внести номер мошенника в черный список. Позже выяснилось, что на номер предпринимательницы звонили из мест заключения свободы за пределами региона. В правоохранительных органах отметили, что мошенники, скорее всего, хотели провернуть аферу с безналичным расчетом, играя на доверчивости собеседницы.

Мошенники уже пытались ранее найти жертв среди жителей Белогорска, сообщает пресс-служба городской администрации. Тогда за перечисление средств на карту и сладкий презент в виде торта или конфет мошенник «трудоустраивал» водителей, обещая зарплату от 45 до 53 тысяч рублей.

Администрация Белогорска в очередной раз призывает белогорецев быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.