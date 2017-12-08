В Благовещенске у инспектора ДПС похитили мобильник в момент задержания дебошира

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Благовещенский городской суд вынес приговор мужчине, который похитил дорогостоящий мобильник у инспектора ДПС. Кража произошла, когда страж порядка задерживал дебошира – злоумышленник воспользовался суматохой.

Инцидент произошел в июле 2017 года в Благовещенске, возле магазина на улице 50-летия Октября. К торговой точке подъехал автомобиль специального батальона ДПС. Вышедшие из него инспекторы стали составлять административный материал на одного из мужчин, находившихся возле магазина. Один из горожан активно препятствовал этому, в результате его решили задержать.

В ходе задержания у инспектора ДПС из кармана выпал мобильный телефон. Это заметили наблюдавшие за происходящим двое мужчин. Один из них поднял мобильник и передал его второму, который похитил сотовый, а впоследствии оказался на скамье подсудимых, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Личность мужчины, который поднял мобильник с земли, установить не удалось.

Стоимость похищенного телефона – 40 тысяч рублей. Таким образом, инспектору был причинен значительный материальный ущерб.

Суд, с учетом разных обстоятельств, в том числе того, что злоумышленник возместил причиненный ущерб, приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей.