Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:59 4

В Благовещенске у инспектора ДПС похитили мобильник в момент задержания дебошира

В Благовещенске у инспектора ДПС похитили мобильник в момент задержания дебошира
Фото: omsk.bezformata.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор мужчине, который похитил дорогостоящий мобильник у инспектора ДПС. Кража произошла, когда страж порядка задерживал дебошира – злоумышленник воспользовался суматохой.

Инцидент произошел в июле 2017 года в Благовещенске, возле магазина на улице 50-летия Октября. К торговой точке подъехал автомобиль специального батальона ДПС. Вышедшие из него инспекторы стали составлять административный материал на одного из мужчин, находившихся возле магазина. Один из горожан активно препятствовал этому, в результате его решили задержать.

В ходе задержания у инспектора ДПС из кармана выпал мобильный телефон. Это заметили наблюдавшие за происходящим двое мужчин. Один из них поднял мобильник и передал его второму, который похитил сотовый, а впоследствии оказался на скамье подсудимых, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Личность мужчины, который поднял мобильник с земли, установить не удалось.

Стоимость похищенного телефона – 40 тысяч рублей. Таким образом, инспектору был причинен значительный материальный ущерб.

Суд, с учетом разных обстоятельств, в том числе того, что злоумышленник возместил причиненный ущерб, приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Просмотров всего: 1088

#криминал #происшествия #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    А чужие телефоны они отказываются искать...

  • matushka

    matushka
    3 часа назад

    DimonSА чужие телефоны они отказываются искать...


    Своя рубашка ближе к телу

  • lana78

    lana78
    3 часа назад

    не знаю, у друга моего например нашли, сами обрадовались)

  • Tуман

    Tуман
    2 минуты назад

    Нафига менту телефон за 40 тысяч? Я купил за 1,5 тысячи и не нарадуюсь - мне звонят и я звоню. Что ещё нам, реальным пацанам, надо в этой жизни?

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 33

Раненная в детсаду Благовещенска женщина скончалась
Происшествия

При пожаре в Белогорске пострадали двое взрослых и ребенок
Общество 3

В Приамурье раскидывают сети для частей ракеты-носителя, запущенной с Восточного
Происшествия

В Приамурье пропал 15-летний подросток