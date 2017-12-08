Поиск утонувших в «Ниве» на реке Бурее усложняет неоднородный лед
8 декабря на реке Бурее, там, где под лед ушел автомобиль «Нива» с людьми, водолазы готовятся к поискам утонувших. Удастся ли найти и извлечь тела в пятницу, пока неизвестно. Жители Новобурейска искали на замерзшей реке место для рыбалки.
Спасатели обследовали место провала при помощи специальной камеры. Судя по полученным данным, машина лежит на боку, на склоне. Понять, находятся ли тела утонувших в автомобиле, невозможно из-за ограниченной видимости – мешают темная вода и трава. К месту ЧП привезли доски – готовят место для погружения водолазов.
Работы осложняются тем, что лед в месте провала и недалеко от него неоднородный. В некоторых местах его толщина достигает 35 сантиметров, а рядом с полыньей – всего 5-8 сантиметров. Спасатели работают при строжайшем соблюдении техники безопасности.
Происшествие случилось 7 декабря в районе автомобильной дороги сообщением поселок Новобурейский – село Куликовка. Машина ушла под воду в 100 метрах от берега. До ЧП она успела проехать по льду 2,5 километра, рассказали в администрации Бурейского района.
На лед машина выехала в несанкционированном месте, несмотря на строгий запрет. «Уровень воды Нижне-Бурейского водохранилища меняется, лед нестабильный. И информация в газете опубликована, что строгий запрет на выезд и выход на лед!» – сообщили в районной администрации.
Из пятерых человек выплыть удалось только двоим – женщине 67 лет и 39-летнему мужчине. Его родители и еще один мужчина спастись не смогли.
Спасатели напоминают, что выезжать на лед можно только на специально оборудованных для этого переправах. И только при соблюдении всех требований.
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