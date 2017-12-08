Поиск утонувших в «Ниве» на реке Бурее усложняет неоднородный лед

Спасатели обследовали место провала при помощи специальной камеры. Судя по полученным данным, машина лежит на боку, на склоне. Понять, находятся ли тела утонувших в автомобиле, невозможно из-за ограниченной видимости – мешают темная вода и трава. К месту ЧП привезли доски – готовят место для погружения водолазов.

Работы осложняются тем, что лед в месте провала и недалеко от него неоднородный. В некоторых местах его толщина достигает 35 сантиметров, а рядом с полыньей – всего 5-8 сантиметров. Спасатели работают при строжайшем соблюдении техники безопасности.

Происшествие случилось 7 декабря в районе автомобильной дороги сообщением поселок Новобурейский – село Куликовка. Машина ушла под воду в 100 метрах от берега. До ЧП она успела проехать по льду 2,5 километра, рассказали в администрации Бурейского района.

На лед машина выехала в несанкционированном месте, несмотря на строгий запрет. «Уровень воды Нижне-Бурейского водохранилища меняется, лед нестабильный. И информация в газете опубликована, что строгий запрет на выезд и выход на лед!» – сообщили в районной администрации.

Из пятерых человек выплыть удалось только двоим – женщине 67 лет и 39-летнему мужчине. Его родители и еще один мужчина спастись не смогли.

Спасатели напоминают, что выезжать на лед можно только на специально оборудованных для этого переправах. И только при соблюдении всех требований.