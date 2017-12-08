Региональным властям разрешат оплачивать долги предприятий по зарплатам

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Нововведения готовит Минэкономразвития в проекте поправок в закон «О несостоятельности (банкротстве)».

«Законопроект предлагает скорректировать действующие нормы таким образом, чтобы людям, которые потеряли работу, долги по зарплатам могли выплачивать государственные образования, то есть регионы и муниципальные образования», – сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства. Он уточнил, что погашение регионами долгов по зарплате не будет «обязанностью и каким-то общим правилом». По его словам, такую возможность можно было бы использовать, особенно когда банкротом является крупное предприятие.

Сейчас регионам и муниципалитетам запрещено участвовать в погашении долгов по зарплате и выходным пособиям, пояснил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Получение такой возможности повысит шансы работников на возврат причитающихся им средств, считает он.

«Кредитором предприятия в случае банкротства будут не люди [работники], а соответствующие регионы. У регионов больше возможностей, чем у простых людей, добиться выплаты долгов», – говорит Шмаков.

Региональные и местные власти смогут погасить зарплатные долги, а потом эту задолженность можно будет уступить (перепродать) третьей стороне. Фактически это приведет к появлению нового расходного обязательства у регионов и муниципалитетов, считает директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин. «Как только в каком-то муниципалитете будет расти задолженность по зарплате, сразу будут пенять за это главе муниципалитета, то есть он теперь будет конечный ответственный», – рассуждает Дерюгин.

Он считает, что новая норма может привести к прямо противоположному эффекту: задолженность предприятий по зарплатам будет расти, потому что у должников появляется неправильный стимул. «Если у предприятий теперь не будет никакой ответственности, то они легче будут (допускать) задолженность, теперь задолженность будет быстрее расти», – уверен Дерюгин.

«Если переложить всю ответственность с предприятия-должника на плечи государства, то, зная, как у нас умеют преднамеренно банкротить, выводить денежные средства, можно предположить, какой шквал обращений от граждан может получиться. Предприятия, которые сегодня ведут слабую финансово-хозяйственную деятельность в непростых экономических условиях, начнут объявлять себя банкротами и перекладывать на плечи государства взятые на себя обязательства, когда они трудоустраивали граждан», – предупредил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Официальная задолженность по зарплате по всей стране на 1 ноября 2017 года составила 3,5 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 3,5 %, следует из данных Росстата, а с начала года задолженность по зарплатам выросла на 29 %. При этом Росстат не включает в свою статистику долги по зарплатам в малом бизнесе.

В региональном разрезе наибольший размер просроченной задолженности по зарплате приходится на Приморский край (447,4 миллиона рублей), Хабаровский край (391,4 миллиона рублей), Кемеровскую область (254,4 миллиона рублей), Санкт-Петербург (208,8 миллиона рублей), Республику Коми (176 миллиона рублей), Амурскую область (164,1 миллиона рублей), Москву (94,1 миллиона рублей).