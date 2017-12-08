Отстраненные от Олимпиады спортсмены получат компенсацию: обзор прессы

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Бастрыкин рассуждает о коррупции; имущество экс-главы Марий-Эл на сумму, превышающую 2 миллиарда, записано на мачеху; церковь дает комментарий о том, сколько раз можно жениться – обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

«Российская газета» сегодня сообщает о том, что правительство материально поддержит отстраненных от Олимпиады спортсменов – соответствующее поручение премьер Медведев дал вице-премьеру Мутко. Для отстраненных – далее я цитирую: «...попробуют создать какую-то соревновательную систему с материальным поощрением».

Еще, думаю, вам будет интересно прочесть интервью с Бастрыкиным, рассуждающим о коррупции. В частности, он рассказал, что в настоящее время по этим делам проходят 400 прокуроров и судей. Как вы понимаете, это те, кто не осторожничал.

Также в номере

В продолжение разговора о коррупции. В этом же интервью прочтете о том, что экс-глава Марий Эл оформил часть своего имущества на мачеху – оно оценивается в 2,5 миллиарда, правда, рублей. Не надо забывать, что у него есть и другие родственники.

А у ставшего притчей во языцех полковника Захарченко даже мама была при делах: вела подсчет поступающих денег. Рядом с суммой 600 тысяч евро была пометка – «мелочь». «На колготочки», наверное.

Жаль, из-за воровства не удалось назвать другие интересные материалы.

Напишут же такое

В «Амурской правде» сегодня рассказывают о том, что авиабилеты из Москвы в Благовещенск подорожали за год на 44 процента. Еще о том, что для амурского мёда создали фирменную подарочную упаковку.

Еще на первой странице газеты прочел о том, что в одном из кафе Свободного продают спирт вместо водки. Это обнаружил замминистра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Сергей Левицкий. Он попросил продать ему алкоголь, и ему подали спирт. А могли бы и «Тройного» налить.

Очень интересно

Продолжаю обзор «Комсомольской правдой», ставящей вопрос: «Почему из России в Китай едут тысячи моделей школьного возраста». В сухом остатке ответ: за «модельство» платят.

Еще традиционно продолжается история отношений Джигарханяна и его уже экс-супруги. Яркий при мер того, как из уважаемого человека и высокоценимого артиста можно в одночасье превратиться в посмешище. Жаль.

Еще пишут о том, что война на Корейском полуострове неизбежна. Но мне бы не хотелось омрачать ваше пятничное настроение.

На посошок

В завершение – «Российская газета-Неделя», в которой вы прочтете о том, что в Испании при реставрации статуи Христа Спасителя XVIII века было обнаружено послание потомкам, написанное в 1777 году. Автор пишет о своей вере в то, что его прапраправнуки живут при коммунизме.

Еще прочел о том, сколько раз, по мнению церкви, можно жениться. Остался неудовлетворенным. А еще рекомендую прочесть о том, как снимался фильм «Легенда о Коловрате». Любопытно. Попутно отмечу, что сам я фильм посмотрел. Остался удовлетворенным.

Впереди – хорошие дни, удовлетворитесь и вы!