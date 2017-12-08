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Водитель легковушки погиб в утреннем ДТП в Благовещенске

Водитель легковушки погиб в утреннем ДТП в Благовещенске

В пятницу утром, 8 декабря, в Благовещенске произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще двое пострадали. Авария случилась по улице Магистральной, рядом с калининским кольцом.

Как сообщает ИА «Сканер», здесь столкнулись две легковушки – Toyota Mark и Honda Civic. В результате погиб водитель «марка», тело еще находится в салоне машины. Водителя и пассажира «цивика» увезли на скорой.

Официальной информации о ДТП пока не поступало.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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