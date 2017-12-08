Из-за некачественных спортплощадок в Архаринском районе возбудили уголовные дела

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Прокуратура Амурской области по обращению ОНФ провела проверку в Архаринском районе. Установлено, что местные спортивные площадки были некачественно отремонтированы. По данному факту приняты меры прокурорского реагирования, возбуждены уголовные дела.

В октябре 2017 года одна из депутатов Архаринского районного Совета народных депутатов высказала ОНФ сомнения в качестве реконструкции, проведенной на разрушенных паводком спортивных площадках. Также она усомнилась в законности действий муниципальных чиновников и руководства подрядной организации, занимавшейся реконструкцией, сообщается на сайте ОНФ.

Речь, в частности, шла о некачественном выполнении строительной фирмой обязательств по контракту на более чем 15 миллионов рублей. По словам депутата, в декабре 2014 года администрация Архаринского района подписала акт выполненных работ на всех спортивных объектах. А в мае 2015 года при обследовании отремонтированных и стоящих на гарантии спортивных площадок чиновниками была выявлена масса дефектов – незакрепленные баскетбольные щиты, турники, брусья, резьбовые соединения тренажеров, отсутствие ограждений, наружного освещения, разметки, специального покрытия из резиновой крошки и так далее. Также депутат указала на отсутствие у заказчика документации на спортивные объекты и технического задания к контракту на сайте госзакупок.

Обо всех фактах активисты народного фронта поставили в известность работников прокуратуры. Проведенная правоохранителями проверка подтвердила предположения общественников о допущенных нарушениях.

«Из ответного письма прокуратуры следует, что строительная организация своими противоправными действиями причинила значительный ущерб не только Архаринскому району, но и ряду других муниципальных образований области, – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова. – В отношении директора фирмы-подрядчика возбуждены уголовные дела по статьям 159 и 165 УК РФ, расследование по которым в настоящее время проводит полиция».

Отмечается, что также усматриваются признаки состава преступления по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» в действиях бывшего главы Архаринского района. Будет решаться вопрос об уголовном преследовании.

Кроме того, в ноябре 2017 года прокуратурой внесены представления главе Архаринского района – за бездействие должностных лиц районной администрации по принятию мер, направленных на возмещение ущерба в сумме 2 миллионов рублей в судебном порядке, и нарушения законодательства о муниципальной собственности.

Между тем спортивные объекты, возведенные строителями с серьезными дефектами, сейчас активно используются, в том числе детьми.

«Эксперты ОНФ призывают правоохранителей ускорить расследование уголовных дел, чтобы привлечь виновных к ответственности и как можно быстрее привести спортсооружения в нормативное состояние. Общественники оставляют ситуацию на контроле вплоть до устранения строительных дефектов», – отмечает ОНФ.