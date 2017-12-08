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Слабый снег на всей территории: прогноз погоды в Амурской области на 8 декабря

Слабый снег на всей территории: прогноз погоды в Амурской области на 8 декабря
Фото: 333v.ru

На всей территории Амурской области 8 декабря местами идет слабый снег. Ветер юго-восточного направления дует со скоростью около 5, местами около 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит 16-21 градус мороза, на севере – местами около 30-ти.

В Благовещенске идет слабый снег. Скорость юго-восточного ветра составляет 4-9 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 16-18 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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