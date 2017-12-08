Расходы на медицину, пенсии и больничные вырастут в 2018 году

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В 2018 году расходы Пенсионного фонда России на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 миллиардов рублей. Бюджет ПФР следующего года составляет 7,15 триллиона рублей. На 11,8 миллиарда рублей вырастут расходы на социальные выплаты. Их размер в 2018 году составит 981 миллиард рублей.

Рост пенсий заложен выше показателя прогнозной инфляции, который ожидается на уровне 3,2 %. Выплаты же должны увеличиться на 3,7 %. Существенно вырастет и цена пенсионного балла – 81,49 рубля против 78,58 рубля этого года. Ожидается, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости увеличится до 14 075 рублей.

Социальные пенсии с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1 %. Среднегодовой размер социальной пенсии поднимется до 9 045 рублей. По прогнозу, средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей. Ежемесячные денежные выплаты, которые получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции этого года (3,2 %) с 1 февраля.

Размер материнского капитала в следующем году не изменится и составит 453 026 рублей. На выплату средств по нему в бюджете фонда предусмотрено 341,4 миллиарда рублей.

Заложен на 2018 год рост декретных для работающих россиянок до 282 тысяч рублей. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком составит 24 503 рубля, больничных и декретных – 61 375 рублей в месяц.

Стоимость базовой программы Фонда ОМС в 2018 году увеличится на 21,7 %. Больше на 21,5 % станет подушевой норматив финансирования медучреждений. Вырастет и число видов высокотехнологичной медпомощи, оказываемой за счет средств ОМС, с 518 до 524.