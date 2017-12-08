Почта России получила предупреждение от ФАС за навязывание страховых услуг

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«Ведомство установило, что работники отделений ФГУП "Почта России" оформляют почтовый перевод денежных средств с использованием Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи. При этом в этой системе согласие на услугу "оформление страховки" устанавливается автоматически», – сообщили в ФАС.

В ведомстве пояснили, что так Почта России программно навязывает дополнительную услугу страхования почтового перевода денежных средств вне зависимости от волеизъявления потребителя. Признаки нарушения антимонопольного законодательства почтовый оператор должен устранить до 22 декабря.

«Все услуги по страхованию являются добровольными и оформляются по желанию клиента», – заявили в пресс-службе Почты России.

С претензиями ФАС в ведомстве не согласны и поясняют, что клиент ставит свою роспись в предчеке собственноручно, тем самым давая согласие на приобретение страховки. Вместе с чеком об оплате клиент получает договор с условиями страхования и вправе его расторгнуть в течение последующих 5 дней. В Почте России заверили, что регулярно проводят инструктаж сотрудников почтовых отделений о порядке оказания услуг, а должностные лица, оказывающие услуги ненадлежащим образом, привлекаются к ответственности.