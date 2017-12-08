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Алексей Улюкаев: простите меня, люди, я виноват перед вами

Алексей Улюкаев: простите меня, люди, я виноват перед вами
Фото : АГН "Москва"/Александр Авилов

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев 7 декабря выступил с последним словом в Замоскворецком суде Москвы. РИА Новости приводит самые яркие цитаты из речи экс-министра.

«Я часто шел на компромиссы, лицемерил, любил получать подарки и сам их делать. Когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от чужого горя. Простите меня, люди, я виноват перед вами».

О Сечине

«Потерпевший сначала превращается в свидетеля, а потом вообще растворяется в воздухе. Только запах серы остался. Так же растворился в воздухе эффект для бюджета от приобретения им акций "Башнефти"».

О Сократе

«Как говорил Сократ, надо умереть, чтобы жить. Сейчас, конечно, времена более вегетарианские, но десять лет для человека в моем возрасте – это серьезно».

Об обвинении

«Я признаю себя виновным. Но не во взяточничестве, а в том, что прискорбно мало сделал для страны и людей. Только когда сам попадешь в беду, понимаешь, как плохо живут люди, с какой несправедливостью они сталкиваются. Позорно отворачиваешься, когда все хорошо. Простите меня. Как бы ни сложилась судьба, я остаток жизни посвящу отстаиванию интересов простых людей».

О гладиаторах

«Данный процесс очень похож на цирк, где немолодой гладиатор пенсионного возраста отмахивается картонным мечом от вполне реальных пародий, а публика в удобных креслах наблюдает, готовая поднять палец вниз или вверх».

О литературе

«Это процесс, где обвинение строится на весовых характеристиках предмета. На том, что сумка уж больно тяжела. Что может быть в тяжелой сумке, как не деньги? Это точное воспроизведение аргументов, которые приводились в бессмертном романе Ильфа и Петрова: "Пилите, Шура"».

«Уже давно было сказано: не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе, но может зазвонить по любому из зрителей. Теперь это стало очень легко: сумка, корзинка, плохо снятый видеоролик – и готово».

О ящике Пандоры

«Есть у вас знакомый чиновник, который перестал вам нравиться. Ты приглашаешь его на прогулку и говоришь: подержи портфель, у меня шнурок развязался. И не успеет шнурок завязаться, как из кустов выскакивают добры молодцы, берут этого человека под руку – и в СИЗО. Нет человека – нет проблем. Однако ящик Пандоры открыть легко, а закрыть его будет значительно сложнее».

О Фиделе

«Следствие поспешило сшить дело белыми нитками. Черное дело – белыми нитками. Надеюсь и верю, что суд поднимется над завесой инсинуаций и лжи и защитит справедливость. Не позволит отнять от престарелых инвалидов-родителей их сына – единственную опору в старости. А у маленьких детей – отца, который должен поставить их на ноги. Шестьдесят пять лет назад Фидель Кастро сказал: "История меня оправдает". Могу лишь повторить эти пророческие слова. Жернова истории мелят медленно"».

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    как пауки в банке-ощущение мерзкое

  • NEOS

    NEOS
    1 час назад

    Всё будет хорошо. Но только не у Сечина.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    в монахи!

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    15 минут назад

    А коба в чем то был прав...

  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    10 минут назад

    некоторые мысли конечно интересны, поддержать можно, но насчет престарелых родителей и детей не надо, любого крупного чиновника засади, все равно хватит жить безбедно и вставать на ноги не только детям и родителям!

  • Полиграф

    Полиграф
    4 минуты назад

    Это суть любого человека. Пока ты здоровый, богатый не думаешь о вечных ценностях, наслаждаешься благами. А как только извините "соски зажимают в тиски", становишься Библейским Иовом, в тюрьмах говорят многие становятся верующими.

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