Лыжные гонки, выставка кошек и рукопашный бой: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске пройдет открытый чемпионат и первенство по рукопашному бою на призы мэра города. Также состоится выставка кошек «Муртурнир». А на лыжной базе «Россия» проведут открытое первенство города по лыжным гонкам. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 9 декабря

Дом ремесел проведет два мастер-класса – по керамике и в технике бисероплетение. Оба начнутся в 10:15. Необходима предварительная запись.

Также в Доме ремесел в этот день в 10:00 откроется выставка художественного творчества «Новый год в каждый дом». Основные направления ее работы – празднование Нового года и Рождества, зимние забавы, новогодние и рождественские традиции и обычаи, символы. Работать она будет до конца года.

Амурская областная библиотека в 14:00 приглашает в клуб рукодельниц «Ручная работа». Встреча посвящена Новому году. Вход свободный.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Терем Деда Мороза».

В ОКЦ в 17:00 начнется концерт студии танца «Траффик» под названием «Взрослые и дети».

Воскресенье, 10 декабря

В 10:00 в ОКЦ покажут музыкальную сказку «Ледяное сердце». В спектакле принимают участие театр песни «ОКЦент», музыкально-творческая студия «Сотвейг», А-капелла студия ROUND7 и ROUND7 teen, народная театральная студия «Дебют».

Дом ремесел организует мастер-класс в технике бисероплетение. Начало в 10:15. Необходима предварительная запись.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Терем Деда Мороза».

Клуб «Хо-Эн» приглашает всех желающих на занятия по игре го. Занятия пройдут на первом этаже Амурской областной библиотеки с 12:00 до 14:30.

Суббота и воскресенье, 9 и 10 декабря

9 и 10 декабря в спортивном зале «ДальГАУ» пройдет открытый чемпионат и первенство по рукопашному бою на призы мэра города Благовещенска. В мероприятии примут участие около 300 человек из Магаданской, Иркутской, Еврейской автономной области, а также спортсмены из городов и районов Амурской области. Парад открытия соревнований 9 декабря в 12:00.

Пройдет выставка кошек «Муртурнир». Она будет работать в Grand Arena Ostrova с 10:00 до 20:00. Стоимость взрослого билета – 150 рублей, детского – 100 рублей.

На лыжной базе «Россия» состоится открытое первенство города по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона». Начало в 11:00. В мероприятии примут участие около 80 человек.

В Амурской областной детской библиотеке пройдет курс занятий для детей от 5 до 10 лет «Детская мягкая школа». В субботу начало в 16:00 (5-7 лет), в воскресенье – в 15:00 (8-10 лет).