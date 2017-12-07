«Крылья»: любящую семью ищет Максим

«Альфа-канал» продолжает рассказывать истории детей, которые нуждаются в приемных семьях. На очереди – Максим, которому почти три года. Мальчик сейчас живет в доме ребенка.

Максим готов слушать часами песенку про дождик, она поднимает малышу настроение. Улыбка становится шире, а глаза начинают блестеть. Для своего возраста мальчик весьма сообразительный и любознательный.

Максим очень любит, когда ему уделяют внимание. Особенно, когда с ним занимаются – вместе играют в сказку, собирают пирамидки. Впервые слова «мама» и «папа» он услышал, когда вместе с воспитателем читал книжку. В повседневной жизни эти слова малыш не использует.

«Мы на картинках узнаем, что это папа, мама. Папа держит ребеночка на руках или мама маленького ребенка укачивает. Есть дети упрямые, а он контактный. Когда ему говоришь – он делает, выполняет упражнения. Очень внимательный всегда. Он не отказывается ни от чего. От общения с взрослыми вообще никогда не отказывается», – говорит учитель-дефектолог Анастасия Сайгушкина.

Максим родился с маленьким весом – всего полтора килограмма. Сейчас он отстает от своих сверстников лишь по росту и по весу. В умственном развитии мальчик идет вперед. В доме ребенка малыш находится уже более двух лет.

«Мальчик развивается очень быстро. Активный мальчик. У него с рождения проявление пищевой аллергии, но мы назначаем ему индивидуальную диету. И вообще, он нуждается в любящей семье, которая будет заботиться о нем и любить его», – отмечает врач-педиатр Дарья Владыка.

Сейчас самые близкие люди для Максима – сотрудники дома ребенка. Они очень надеются, что как можно скорее мальчик увидит маму и папу не только в книжке. И почувствует родительскую нежность и заботу, которой он никогда не испытывал.

Линия для усыновителей: 8 (4162) 200-249.

К слову, маленькую Любу, о которой писало Амур.инфо, забрала из дома ребенка приемная семья. За ней приехали родители из другого региона страны.