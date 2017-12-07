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Очевидцы: этаж в благовещенском доме затопило кипятком (видео)

Очевидцы: этаж в благовещенском доме затопило кипятком (видео)

Вечером 7 декабря в Благовещенске произошла коммунальная авария в доме по адресу: улица Комсомольская, 89. Здесь в четвертом подъезде на шестом этаже прорвало трубу с горячей водой. В результате этаж оказался затоплен кипятком.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» житель дома Павел, сейчас он вместе с другими жильцами пытается устранить последствия порыва. Люди вызвали аварийную службу.

По словам горожанина, на этаже шесть квартир. Внутрь них вода пока не зашла, но это, похоже, вопрос времени. «Я думаю, такими темпами здесь все будет в воде», – пояснил он.

В ЕДДС Благовещенска от комментариев по поводу случившегося отказались.

После публикации в дежурной службе управляющей компании дома сообщили, что на данный момент горячая вода перекрыта в 4-м и 5-м подъездах. Аварию обещают устранить завтра, 8 декабря.

Просмотров всего: 806

#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Игорь Волобуев

    Игорь Волобуев
    1 час назад

    Нужно обращаться в Строительный комиссар (2 ГИС) - там помогут

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Нужно обращаться к сантехникам и перекрыть воду.

  • matushka

    matushka
    1 час назад

    Какие же всётаки мужики безрукие пошли, сам бы взял и сделал, что ждать то с моря погоды

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    В случае нанесения ущерба дому - этот бы мужик и остался виновным, так, как полез сам туда, где ответственность управляйки. Его - то, что в квартире только. А аварийка или слесаря с управляйки - обязаны прибыть немедленно.

  • mp2mp

    mp2mp
    48 минут назад

    Слишком громкий заголовок, не всё пока так плохо

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    42 минуты назад

    mp2mpСлишком громкий заголовок, не всё пока так плохо


    Да нет, всё уже очень плохо.

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