Очевидцы: этаж в благовещенском доме затопило кипятком (видео)

Вечером 7 декабря в Благовещенске произошла коммунальная авария в доме по адресу: улица Комсомольская, 89. Здесь в четвертом подъезде на шестом этаже прорвало трубу с горячей водой. В результате этаж оказался затоплен кипятком.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» житель дома Павел, сейчас он вместе с другими жильцами пытается устранить последствия порыва. Люди вызвали аварийную службу.

По словам горожанина, на этаже шесть квартир. Внутрь них вода пока не зашла, но это, похоже, вопрос времени. «Я думаю, такими темпами здесь все будет в воде», – пояснил он.

В ЕДДС Благовещенска от комментариев по поводу случившегося отказались.

После публикации в дежурной службе управляющей компании дома сообщили, что на данный момент горячая вода перекрыта в 4-м и 5-м подъездах. Аварию обещают устранить завтра, 8 декабря.