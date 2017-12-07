Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 21:27 1

В Благовещенске будущих продавцов и кассиров учат, как определять качество товара (видео)

В Благовещенске будущих продавцов и кассиров учат, как определять качество товара (видео)

Как определить качество товара и разоблачить недобросовестного производителя, учат будущих продавцов и кассиров в Амурском колледже сервиса и торговли. На практических занятиях студенты оценивают товар по размеру, цвету, внешнему состоянию, а также пробуют на вкус.

Размер имеет значение, даже когда речь идет об обычном печенье. Необходимые параметры изделия прописаны в государственном стандарте. Не нарушен ли ГОСТ, проверяют с линейкой в руках. На практическом занятии будущим товароведам-экспертам нужно оценить продукт по органолептическим показателям. В случае с печеньем – проверить, нет ли на выпечке трещин, подгоревших или непропеченных мест. А также оценить запах и вкус товара.

«Было такое, что мы консервы изучали, и не очень стандартная консерва попалась. По стандарту все должно быть аккуратненько сложено, ровно, цело, а в упаковке был просто ужас. Печенье, которое мы оцениваем, да, полностью соответствует ГОСТу», – отмечает студентка Амурского колледжа сервиса и торговли Анастасия Васюткина.

Экспертизу качества продуктов студенты проводят в течение всех трех лет обучения. Помимо качества товара их учат формировать ассортимент, находить дефекты продукции и возможные болезни, если речь идет об овощах и фруктах. Инспектируют все группы товаров, исключением не являются даже сухие завтраки. С такими знаниями ходить в магазин можно без опаски.

«В процессе проведения практической работы всегда проходит дегустация. Естественно, что детям это нравится. Все эти практические навыки, которые они приобретают во время обучения, очень помогают при прохождении производственной практики, ну и также в дальнейшем в работе по специальности. Это полезно и для будущих хозяек, которые будут кормить свою семью. Все эти навыки очень пригодятся в жизни», – говорит преподаватель спецдисциплин Амурского колледжа сервиса и торговли Надежда Рубанченко.

Сейчас специальность товароведа-эксперта получают около сотни студентов колледжа. Работу находят больше половины соискателей из числа выпускников. Учащиеся проходят практику в крупных торговых сетях Благовещенска, в отделе по защите прав потребителей. Некоторые, получив все необходимые знания, в будущем открывают собственное дело.

Просмотров всего: 104

#образование #студенты

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    32 минуты назад

    Жаль их. Зарплаты нищенские у продавцов и кассиров а ответственности вагон.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

Для тындинской студентки взятка в 18 тысяч рублей обернулась штрафом в 200 тысяч
Общество

Спорт помогает социализации амурских студентов с ограниченными возможностями
Происшествия 7

В Тынде семерых студентов осудили за взятки преподавателю
Происшествия 18

В Сети распространяют информацию о драках и травмах в Амурском кадетском корпусе