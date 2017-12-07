В Благовещенске будущих продавцов и кассиров учат, как определять качество товара (видео)

Как определить качество товара и разоблачить недобросовестного производителя, учат будущих продавцов и кассиров в Амурском колледже сервиса и торговли. На практических занятиях студенты оценивают товар по размеру, цвету, внешнему состоянию, а также пробуют на вкус.

Размер имеет значение, даже когда речь идет об обычном печенье. Необходимые параметры изделия прописаны в государственном стандарте. Не нарушен ли ГОСТ, проверяют с линейкой в руках. На практическом занятии будущим товароведам-экспертам нужно оценить продукт по органолептическим показателям. В случае с печеньем – проверить, нет ли на выпечке трещин, подгоревших или непропеченных мест. А также оценить запах и вкус товара.

«Было такое, что мы консервы изучали, и не очень стандартная консерва попалась. По стандарту все должно быть аккуратненько сложено, ровно, цело, а в упаковке был просто ужас. Печенье, которое мы оцениваем, да, полностью соответствует ГОСТу», – отмечает студентка Амурского колледжа сервиса и торговли Анастасия Васюткина.

Экспертизу качества продуктов студенты проводят в течение всех трех лет обучения. Помимо качества товара их учат формировать ассортимент, находить дефекты продукции и возможные болезни, если речь идет об овощах и фруктах. Инспектируют все группы товаров, исключением не являются даже сухие завтраки. С такими знаниями ходить в магазин можно без опаски.

«В процессе проведения практической работы всегда проходит дегустация. Естественно, что детям это нравится. Все эти практические навыки, которые они приобретают во время обучения, очень помогают при прохождении производственной практики, ну и также в дальнейшем в работе по специальности. Это полезно и для будущих хозяек, которые будут кормить свою семью. Все эти навыки очень пригодятся в жизни», – говорит преподаватель спецдисциплин Амурского колледжа сервиса и торговли Надежда Рубанченко.

Сейчас специальность товароведа-эксперта получают около сотни студентов колледжа. Работу находят больше половины соискателей из числа выпускников. Учащиеся проходят практику в крупных торговых сетях Благовещенска, в отделе по защите прав потребителей. Некоторые, получив все необходимые знания, в будущем открывают собственное дело.