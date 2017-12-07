Губернатор: модернизация котельной Тынды не отразится на тарифах для населения

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Губернатор Амурской области Александр Козлов продолжает работать в Тынде. Он вместе с генеральным директором Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цицином и главой наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергеем Степашиным посетил модернизированную котельную города.

Гостям доложили о том, что котельная функционирует в штатном режиме, в домах тындинцев тепло. С поставками угля никаких проблем нет.

На объекте выполнены замена основного и вспомогательного оборудования котлов, автоматизация работы котельного оборудования, реконструкция топливного хозяйства котельной, а также глубокая модернизация ЦТП.

Модернизация улучшила энергоэффективность котельной, повысила экономичность и обеспечила надежность теплоснабжения Тынды, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Когда возник вопрос передачи котельной, нам достаточно быстро удалось договориться со структурами РЖД. Сейчас мы видим, что это даже не котельная, а фактически ТЭС. Модернизация обеспечит 20 лет гарантированной работы без капремонта. Тында – это север, здесь суровый климат, но, думаю, такая работа должна вестись по всей стране. Когда к нам обращаются регионы с подготовленным материалом, мы идем навстречу», – отметил Сергей Степашин.

Губернатор Александр Козлов уточнил, что модернизация ни в коем случае не повлияет на увеличение тарифов для граждан.

«Если бы модернизацию целиком за свой счет проводила компания, эти деньги вошли бы в инвестиционную составляющую, что негативно отразилось бы на тарифах для жителей Тынды. Но благодаря поддержке Фонда удалось провести большую работу, и затраты не лягут на плечи людей», – рассказал глава области.

Он подчеркнул, что на этом этапе работа в части модернизации объектов не завершается.

«Мы обсудим возможность дальнейшей модернизации, направленной на снижение затрат. А снижение затрат на объекты ЖКХ позволит не повышать тарифы», – отметил Александр Козлов.

Проект модернизации котельного комплекса Тынды реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Котельная города стала пилотным объектом в рамках реализации концепции передачи объектов теплоснабжения ОАО «РЖД» в управление частному оператору.

На момент передачи котельной деятельность по снабжению теплом потребителей Тынды была для РЖД убыточной. Постоянно росла дебиторская задолженность потребителей тепла, составив к моменту передачи котельной более 400 миллионов рублей.

Для реализации проекта была выбрана двухэтапная модель, в соответствии с которой на первом этапе объект был передан в собственность муниципалитету Тынды, а на втором этапе, на основании конкурса, проведенного муниципалитетом, – в концессию частному оператору, которым стало ООО «ЖДК-Энергоресурс» (дочернее общество ЗАО «ОЦВ»).

Принять такой крупный объект без модернизации было невозможно, бюджет области не понес бы таких расходов. Но благодаря программе Фонда содействия реформированию ЖКХ стало возможным привлечь инвестиции на проведение модернизации котельной. При этом провести модернизацию удалось не за счет увеличения тарифов на коммунальные услуги.

Для реализации проекта Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил порядка 300 миллионов рублей, средства бюджета Тынды составили около 100 миллионов рублей, собственные средства ЗАО «ОЦВ» – 118 миллионов рублей. Общий объем инвестиционных ресурсов, привлеченных по модели государственно-частного партнерства, составил 518 миллионов рублей.

По итогам 2017 года за счет снижения стоимости угля и сокращения прочих затрат прогнозируется безубыточный результат работы концессионера.