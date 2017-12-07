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СМИ: установлена причина аварии «Фрегата» после запуска с Восточного

СМИ: установлена причина аварии «Фрегата» после запуска с Восточного
Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

Причина аварии разгонного блока «Фрегат» с 19-ю спутниками после запуска с космодрома Восточный установлена, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли. Сейчас требуется время для «поиска приемлемых формулировок для докладов руководителям госкомиссий».

По сведениям источника, в заложенной программе не был учтен большой угол разворота при запуске с космодрома Восточный, а предприятия-смежники не посчитали необходимым скоординировать полетные задания для ракеты-носителя и разгонного блока и не провели их предварительное совместное тестирование.

«В целом, причина уже понятна. В настоящее время идет выработка формулировок для докладов и установление степени ответственности ряда должностных лиц, участвовавших в подготовке к этому пуску», – сказал собеседник агентства.

Ранее в качестве основной версии аварии называлось то, что несогласованность между предприятиями привела к некорректной работе системы управления из-за выбранного азимута оси старта и последующей отработке «Фрегатом» со спутниками разворота в неверном направлении, к его дальнейшему торможению, взрыву и падению в океан.

В Роскосмосе сообщали, что наиболее вероятное место падения разгонного блока со спутниками – северная часть Атлантического океана.

Просмотров всего: 1551

#космодром #космос #происшествия

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    2 часа назад

    Во шуруют, особенно розовощёкий командир Рогозин ..

  • Сергей Васильев

    Сергей Васильев
    1 час назад

    ещё и обвисшие несколько щёчки. Артисты разговорного жанра.

  • elkin-palkin

    elkin-palkin
    1 час назад

    Как говорится - "К пуговицам претензии есть?"

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    ... заряжай очередную, со старой все понятно.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    12 минут назад

    Если коротко, как я понимаю, там была программа расчитаная на пуск с Байконура? Это типа немножко ошиблись7 Что они там курят?

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