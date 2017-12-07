СМИ: установлена причина аварии «Фрегата» после запуска с Восточного

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По сведениям источника, в заложенной программе не был учтен большой угол разворота при запуске с космодрома Восточный, а предприятия-смежники не посчитали необходимым скоординировать полетные задания для ракеты-носителя и разгонного блока и не провели их предварительное совместное тестирование.

«В целом, причина уже понятна. В настоящее время идет выработка формулировок для докладов и установление степени ответственности ряда должностных лиц, участвовавших в подготовке к этому пуску», – сказал собеседник агентства.

Ранее в качестве основной версии аварии называлось то, что несогласованность между предприятиями привела к некорректной работе системы управления из-за выбранного азимута оси старта и последующей отработке «Фрегатом» со спутниками разворота в неверном направлении, к его дальнейшему торможению, взрыву и падению в океан.

В Роскосмосе сообщали, что наиболее вероятное место падения разгонного блока со спутниками – северная часть Атлантического океана.