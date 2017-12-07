В Благовещенске китайцы глотали металл и зажигали лампочки руками

6 декабря в Амурском областном Доме народного творчества прошел международный фестиваль «Амурская зима». Он проводится второй год посезонно. В этот раз в нем приняли участие, в том числе, китайские артисты, владеющие различными фокусами и опасными трюками.

Так, китайские гости глотали воздушные шары и металлические предметы, ломали об голову сталь и гнули без помощи рук острые шпаги. От увиденного у публики, которая большей частью состояла из пенсионеров, замирало сердце.

Самые же удивительные вещи показывали артисты, обладающие навыками школы кунг-фу и прошедшие стажировку в монастырях Шаолинь. Высокий уровень силовой подготовки демонстрировали жилистые, мускулистые тела.

«Я начал заниматься ушу с 16 лет. С тех пор это – основа моей жизни, оно дает силу, здоровье, прекрасное самочувствие и заработок», – рассказал 39-летний артист Ли Шенчан, который пропускал через свое тело электрический ток, от которого зажигалось около десятка лампочек.

Еще один китайский артист – уже пожилой – поразил горожан. Он выкатил на сцену большой сундук и усадил на него троих зрителей. Потом прицепил к сундуку тросы, соединенные с двумя крюками, обмакнул их в банку с дезинфицирующим веществом, «внуздал» за нижние веки и потащил без помощи рук. Прокатив эту тяжелую ношу по всей сцене, артист победно вскрикнул, и зал отозвался бурными аплодисментами.

Подробнее о прошедшем фестивале читайте в рубрике «Культпросвет».